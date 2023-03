Das Sprichwort, jemandem blind zu vertrauen, fällt nicht jedem leicht. Ganz besonders drei Sternzeichen können sich das nämlich überhaupt nicht vorstellen.

Sie haben einfach immer Zweifel.

Krebs

Die Krebse sehnen sich danach, vertrauen zu können. Doch als klassische Overthinker ist das einfach eine Sache, die ihnen nicht im Blut liegt. Denn sie zerdenken jedes Szenario und gehen jedes Treffen in ihrem Kopf wieder und wieder durch. Schuld daran sind auch die eigenen Selbstzweifel, die verhindern, dass sie akzeptieren, dass sie beliebt sind oder gemocht werden. Finden die Krebse dann Ungereimtheiten in Aussagen von Freund:innen, Familie oder Partner:innen, ist das Vertrauen automatisch komplett gebrochen. Wer einen Krebs emotional knacken will, braucht also vor allem eines: jede Menge Geduld. Denn sehen die Krebse keine Ungereimtheiten, fällt es ihnen leichter, sich fallen zu lassen.

Skorpion

Wer einmal einen Skorpion belügt, muss sich sicher sein: er wird es herausfinden. Denn die Skorpione sind nicht nur Meisterdetektive, sondern auch sehr vorsichtig, wenn es um Vertrauen geht. Für sie gibt es nur eine handvoll Menschen, bei denen sie sich wirklich fallen lassen können. Bei allen anderen lassen die Zweifel nie nach. Denn die Skorpione müssen in jeder Beziehung wissen, warum jemand mit ihnen in Kontakt ist. Denn nicht jeder meinte es in ihrer Vergangenheit gut mit ihnen. Deshalb sind die Skorpione auch jene Menschen, die bewusst Geschichten in ihrem Freundeskreis streuen, um herauszufinden, ob andere tratschen oder sie wirklich ehrlich zu ihnen sind. Man muss sich also auf einige Tests vorbereiten bei den Skorpionen.

Widder

Bei den Widder-Geborenen hängt das Level an Vertrauen ganz von einer einzigen Erfahrung ab. Konkret von einer Freundschaft aus Kindertagen. Denn eben diese:r beste:r Freund:in vertrauten die Widder blind; bis es zum plötzlichen Bruch kam und sie merkten: Geheimnisse sollten nicht geteilt werden. Dieser grobe Vertrauensbruch hängt dem Tierkreiszeichen bis heute nach und prägt nahezu alle Beziehungen des Tierkreiszeichens. Kleiner Tipp: auch nach Jahren ist eine Aussprache vielleicht dringend notwendig, um alte Wunden heilen zu lassen.