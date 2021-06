In wenigen Monaten steht schon der nächste Apple-Produktlaunch an. Nach dem iPhone 12 wäre laut logischer Zahlenfolge jetzt das iPhone 13 dran. Doch genau dieser Name könnte jetzt einige Kunden von einem Kauf abhalten. Der Grund: Die Angst vor dem Aberglauben.

Denn die Nummer 13 ist für viele eine Unglückszahl…

Apple-User wollen iPhone 13 nicht kaufen

Der Herbst ist für alle Apple-Fans meistens ein Fixtermin. Denn da stellt das weltweit bekannte Unternehmen neue Produkte vor. Auch dieses Jahr kommen wieder spannende Neuheiten auf den Markt – unter anderem ein neues Smartphone. Da derzeit das iPhone 12 noch als aktuellstes gilt, sollte jetzt eigentlich das iPhone 13 folgen. Doch möglicherweise überdenkt Apple die Namensgebung nochmal.

Denn eine Umfrage der US-amerikanischen Firma SellCell hat ergeben, dass jeder fünfte Apple-User das iPhone 13 aufgrund des Namens nicht kaufen würde. Zu groß ist die Angst vor dieser Zahl. Diese Furcht hat sogar einen eigenen Namen: Triskaidekaphobie. Die 18,3 Prozent der befragten Personen (insgesamt waren es 3000 US-amerikanische Apple-User) gaben an, dass sie allesamt triskaidekaphobisch sind.

Mehr Männer haben Angst vor der 13

Interessant ist auch, dass doppelt so viele Männer eine große Angst vor der Zahl 13 haben, als Frauen. Laut der Befragung sind 24,9 Prozent der Männer, aber nur 11,7 Prozent der Frauen von Triskaidekaphobie betroffen. Hauptsächlich fürchten sich Menschen, die unter dieser Angst leiden, vor Freitag, dem 13.

Das kann aber sogar so weit gehen, dass sie sich an so einem Tag überhaupt nicht aus dem Bett trauen, in keinen Flieger steigen oder nicht mit dem Auto fahren. Die Kaufmännische Krankenkasse in Deutschland hat zudem eine Statistik veröffentlicht, dass an Freitagen, die auf den 13. des Monats fallen, drei- bis fünfmal so viele Krankmeldungen eingehen.

User wünschen sich anderen Namen

Ganze 74 Prozent würden sich generell – auch ohne Angst vor dem Aberglauben – einen anderen Namen für das neue iPhone wünschen. Auch das hat SellCell ermittelt. Zur Auswahl standen iPhone (2021), iPhone 21, iPhone 12S und iPhone 14.

Der klare Sieger in diesem Rennen ist das iPhone (2021). 38 Prozent der Befragten haben für diesen Namen gestimmt. Es bleibt also spannend, ob Apple auf die User-Wünsche bzw. Ängste eingeht und welchen Namen das neue Produkt tragen wird…