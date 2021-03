Ständig checkst du WhatsApp, Facebook & Co. Instagram ist dein zweites Wohnzimmer. Und sobald es piepst oder vibriert, hast du dein Handy auch schon wieder in der Hand. Tja, es scheint fast so, als wärst du handysüchtig. Zugegeben, kaum jemand von uns hält es heutzutage lange ohne Handy aus. Allerdings gibt es da ein paar Leute, die wirklich absolut nicht die Finger davon lassen können. Und das liegt vermutlich am Sternzeichen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind besonders süchtig nach ihrem Smartphone.

Schütze

Dieses Sternzeichen ist immer am Puls der Zeit. Der Schütze kennt die neusten Apps und Social Media Trends und verpasst einfach nichts, was in der Online-Welt so alles passiert. Vor allem Instagram hat es diesem Sternzeichen so richtig angetan. Ständig postet der Schütze Fotos, die sich wirklich sehen lassen können und in seinen Storys kreiert er eine völlig magische Welt, die andere neidisch werden lässt. Für Freunde und Partner kann das aber zur echten Zerreißprobe werden. Denn der Schütze ist regelrecht handysüchtig und kann sein Smartphone so gut wie nie aus der Hand legen.

Widder

Der Widder ist ein ziemlich soziales Sternzeichen mit jeder Menge Energie. Und die will er dauernd nutzen. Deshalb checkt er regelmäßig seine E-Mails, hängt andauernd auf Social Media ab und liebt es, zu telefonieren. Ohne sein Handy geht für den Widder absolut gar nichts. Allerdings vergisst er dabei oftmals auf die reale Welt und verpasst manchmal, was im echten Leben passiert. Diesem Sternzeichen würde es echt guttun das Smartphone einfach mal abzuschalten und achtsamer durch den Tag zu gehen.

Löwe

Kein Wunder, dass der Löwe handysüchtig ist. Denn er liebt ja bekanntlich die Aufmerksamkeit und steht unglaublich gerne im Mittelpunkt. Deshalb muss er auch alles aus seinem Leben mit der Welt teilen und hängt ständig auf Instagram rum, um Fotos und Storys zu posten. Der Löwe hat ein ziemliches Mitteilungsbedürfnis und muss sich permanent mit anderen austauschen und seine Kontakte pflegen. Der Griff zum Smartphone ist deshalb das Erste, was er nach dem Aufwachen macht. Und auch abends liegt er noch stundenlang mit dem Handy in der Hand im Bett.