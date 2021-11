Selbstkritik ist bis zu einem gewissen Ausmaß eine tolle Eigenschaft. Doch bei manchen Personen geht die Selbstkritik über ein gesundes Ausmaß hinaus. Und bei diesen Sternzeichen kommt das besonders häufig vor.

Diese Tierkreiszeichen neigen viel zu häufig zur Selbstkritik.

Waage

Die Waage braucht sehr viel Harmonie. Deshalb hat dieses Sternzeichen auch große Angst vor Streitereien und stellt die eigene Meinung deshalb oft hinten an. Das geht sogar so weit, dass sie sich selbst einredet, dass die eigene Perspektive komplett falsch ist. Fehler sucht sie außerdem meistens bei sich selbst, statt andere Personen auf ihre Fehler hinzuweisen. Dabei wäre es manchmal auch angebracht, sich nicht immer nur auf die eigenen Fehler zu fokussieren.

Jungfrau

Der Jungfrau kommt ihr Perfektionismus immer wieder in die Quere. Das endet in einem großen Ausmaß an selbstkritischem Verhalten. Ihre Selbstkritik führt sogar so weit, dass sie sich viel zu großen Druck macht. Wenn etwas mal nicht perfekt oder nach Plan läuft, dann macht die Jungfrau sich selbst fertig. Das endet dann meist in einer schlechten Stimmung, weil die Jungfrau nicht mehr aus dem negativen Gedankenstrudel ausbrechen kann.

Steinbock

Dem Steinbock sind die beruflichen Ziele besonders wichtig. Deshalb ist an sein Ehrgeiz auch ein großes Ausmaß an Selbstkritik geknüpft. So will er vermeiden, dass er Fehler macht und schnell in der Hierarchie aufsteigt. Doch läuft etwas nicht ganz so gut, wie der Steinbock es sich vorgenommen hat, dann geht für ihn die Welt unter. Im Zuge dessen zweifelt er so sehr an seinen eigenen Fähigkeiten, dass ihn seine Selbstkritik im Weg steht.