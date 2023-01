Deutsche Touristen in Australien machten nun eine Begegnung, die durchaus als ultimative „Australien-Experience“ bezeichnet werden könnten. Die Familie schläft gerade in einem Zelt, als plötzlich zwei boxende Kängurus in das Zelt krachen und die Urlauber aus dem Schlaf reißen. Das Video von dem ungewünschten Zusammentreffen geht derzeit im Netz viral.

Ein Weckruf der etwas anderen Art!

Boxende Kängurus stolpern in Familienzelt auf Campingplatz

Stellt euch vor: ihr liegt friedlich in einem Campingzelt und schlaft tief und fest. Doch plötzlich werdet ihr unsanft von zwei streitlustigen Kängurus geweckt. Wenn das irgendwo passieren könnte, dann wohl in Australien. Und tatsächlich kam es dort jetzt zu solch einem ungewollten Zusammentreffen.

IN-TENTS FIGHT: Two boxing kangaroos have crashed into a sleeping family's tent at Trial Bay Gaol Campground on the NSW Mid North Coast.



It's believed the pair were fighting over a female. #9News



MORE: https://t.co/TlIBLOyTBO pic.twitter.com/C6pi5RzUEz — 9News Sydney (@9NewsSyd) January 24, 2023

Im Netz geht derzeit ein Video viral, das zwei prügelnde Kängurus auf einem Campingplatz an der Ostküste Australiens zeigt. Wie der australische Sender 9 News berichtet, verirrten sich die beiden Hüpftiere eines Morgens auf den Zeltplatz. In dem viralen Clip ist dann zu sehen, wie die zwei Tiere im Eifer des Gefechts in ein Zelt stolpern, in dem gerade eine Familie schläft. Panische Schreie einer Frau sind dann zu hören, bis ein Augenzeuge ihr zuruft: „Halten Sie bloß Abstand!“. Glücklicherweise wurde letztendlich niemand bei der Auseinandersetzung der Beuteltiere verletzt!

Netz ist fasziniert

Ob die Beuteltiere um ihr Territorium oder um ein Weibchen kämpften, ist nicht ganz klar, heißt es seitens australischer Medien. Doch da sich noch ein drittes Känguru am Campingplatz befindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Konkurrenzkampf handelt, sehr groß. Hier könnt ihr euch das Video übrigens in voller Länge ansehen:

Das Netz ist jedenfalls ganz fasziniert von dem Tier-Spektakel, und es sammeln sich unzählige Kommentare unter dem Video. „Genial, die Tiere kümmert es überhaupt nicht, dass sie sich auf einem Campingplatz befinden“, scherzt ein User. Ein anderer kommentiert: „Total faszinierend. Ich könnte die Kängurus den ganzen Tag beobachten“. Aber so spannend ein solcher Box-Kampf auch sein mag, sie können für den Menschen auch gefährlich werden.

Känguru-Kämpfe sind nicht ungefährlich

Zwar sind Kängurus normalerweise eher friedliebende Tiere, jedoch können sie bei Konkurrenzkämpfen äußerst aggressiv und ohne Rücksicht auf Verluste miteinander ringen. Neben Boxhieben setzt es dann auch heftige Tritte. Menschen sollten bei dem faszinierenden Spektakel aus der Tierwelt daher also unbedingt Abstand halten. Sie könnten sonst ungewollt in die Schusslinie der Tiere geraten. Erst im September vergangenen Jahres gab es erstmals seit mehr als 80 Jahren wieder ein Todesopfer durch ein aggressives Känguru. Ein 77-jähriger Mann, der das Beuteltier als Haustier hielt, wurde angegriffen und starb an seinen Verletzungen.