Könnt ihr euch noch an Carole Baskin erinnern? Sie war einer DER Stars aus der Netflix-Doku „Tiger King“. Der Grund für ihre Berühmtheit: viele vermuteten, dass sie ihren verschwundenen Ehemann getötet hat.

Doch ein altes Interview scheint jetzt zu zeigen, dass Dean Lewis sehr wohl lebt.

„Tiger King“: Was passierte mit dem Mann von Carole Baskin?

Wir sagen es gleich vorab: diese Enthüllung ist keinesfalls neu; doch durch all die Turbulenzen, die es rund um „Tiger King“, diverse Gefängnisaufenthalte, Klagen und Liebeleien gab, ging dieses Detail wohl unter. Und zwar für so ziemlich jeden. Aber zurück zum Anfang.

Wir erinnern an das Jahr 2020. Durch die Covid-Pandemie und diverse Lockdowns waren wir alle süchtig nach Entertainment. Und plötzlich war da „Tiger King“. Eine Show über Joe Exotic. Dieser zeigte seinen Zoo und seine Liebe für Wildkatzen – und sorgte mit seinem fragwürdigen Stil für jede Menge Memes. Doch „Tiger King“ wurde nicht durch die Thematisierung von Wildkatzen zum viralen Hit. Besonders spannend fanden die meisten die dubiosen Hintergrundgeschichten. Vor allem zwischen Joe Exotic und seiner Erzfeindin Carole Baskin. Als Vorsitzende des Vereins „Big Cat Rescue“ warf sie Exotic Tierquälerei vor, er behauptete währenddessen, dass Baskin ihren Mann Dean Lewis ermordet hat.

Dieser verschwand 1997 und wurde 2002 für tot erklärt. Doch Carole beteuerte: ihr Mann ist verschwunden. Was genau passiert ist, wisse sie nicht. Aussagen, die das Internet ihr einfach nicht glauben wollte. Online startete deshalb ein Hype rund um Carole. Man versuchte, den Mord zu beweisen und suggerierte, dass sie ihren Ehemann an die Tiere verfüttert habe. Die Vorlage für zahlreiche Memes zu der exzentrischen Tierschützerin und einen Song über sie als Killerin, der auf TikTok viral ging.

Dokument soll belegen: Don Lewis lebt

Eine fragwürdige Art und Weise, berühmt zu werden. Doch Carole nutzte ihren Ruhm, um sich weiter für den Schutz der Wildkatzen einzusetzen, eine eigene Dokureihe zu bekommen und ganz nebenbei zum viralen Internetstar zu werden. Doch immer wieder betonte sie: an den Gerüchten sei nichts dran. Und offenbar gab es dafür sogar einen konkreten Beweis. Denn ihr zufolge hatte Homeland Security bereits rausgefunden, dass ihr Mann tatsächlich noch am Leben sei. Denn die Produktion von „Tiger King“ zeigte ihr ein Dokument, das dies belegen sollte.

„Eines der wirklich aufregenden Dinge, die bei ‚Tiger King 2‘ herauskamen, ist, dass es angeblich einen Brief von Homeland Security gibt, in dem steht, dass ein verantwortlicher Special Agent des FBI bei Homeland Security sich an den Detective George [Jorge] Fernandez des Sheriffs gewandt hat“, sagte sie damals in einem Interview mit „This Morning“. „Sie sagten, dass mein Mann, Don Lewis, gesund und munter in Costa Rica ist. Und doch wurde dieses ganze Drama darum gemacht, dass ich etwas mit seinem Verschwinden zu tun habe, obwohl Homeland Security weiß, wo er ist.“ Doch die Erkenntnis warf für sie auch einige Fragen auf. „Ich weiß nicht, wie Homeland Security dazu kommt, dass er lebendig und wohlauf ist und in Costa Rica lebt, aber ich freue mich, das zu hören“, ergänzt sie.

Bisher keine konkreten Beweise

Das Skurrile an diesen Aussagen: sie machte sie schon im November 2021! Doch wie viele Nutzer:innen auf Twitter und Co betonen, ging diese Nachricht einfach an ihnen vorbei. Denn erst jetzt wird der Clip eifrig in den Sozialen Medien geteilt und wird zur viralen Frage: wie konnten wir das übersehen? „Wie konnte ich verpassen, dass Carole Baskins Mann in Costa Rica gefunden wurde“, schreibt etwa ein User auf Twitter.

Bruh Carole baskin’s husband isn’t dead??? He’s fine??? How did I miss this — sky raptor (@hysteriatrope) January 18, 2023

Carole Baskin's husband being alive was not on my 2023 bingo card. What in the actual heck!?!?! — Fatima || Friendly Neighbourbood Mirrorball (@fatzbrekker) January 19, 2023

Die Erkenntnis wirft aber auch einige Fragen auf. Schließlich erklärte Carole Mitte November 2021 noch, dass sie überzeugt sei, ihr Ehemann sei bei einem Flugzeugabsturz gestorben. „Don liebte das Fliegen und war auf der Suche nach Ultraleichtflugzeugen und Experimentalflugzeugen. Ich glaube, dass Don aus verschiedenen Gründen mit einem kleinen Experimentalflugzeug oder Ultraleichtflugzeug in den Golf stürzte“, schidlerte sie damals in einem Reddit-Thread.

Also, was ist jetzt die wahre Geschichte? Ist der Brief der Produktion authentisch? Und wenn ja, warum hat sich Don in den vergangenen Jahren nie gemeldet? Ist der ganze „Tiger King“-Hype an ihm vorübergezogen? Fragen über Fragen, auf die es leider keine Antworten gibt. Denn offizielle Bestätigungen oder Beweisfotos, die Don in Costa Rica zeigen, gibt es nicht. Und auch „TMZ“ betont, dass es keine konkreten Beweise dafür gibt, dass Don lebt. „Das Hillsborough County Sheriff’s Office – das für den Vermisstenfall von Don zuständig ist – sagt TMZ, dass es keine Kommunikation mit Bundesbeamten hatte, die darauf hindeutet, dass sie Don Lewis gefunden haben“, heißt es in einem Artikel der Seite. Sieht also so aus, als wäre dieses Mysterium doch noch lange nicht geklärt.