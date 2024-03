Wir haben mal wieder einen Astrologie-Funfact für euch: Denn eventuell könnte euer Geburtstag Hinweise darauf geben, ob in euch eine richtige Musik-Diva steckt. Einige der größten haben nämlich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt Geburtstag.

Darunter auch Weltstars wie Celine Dion, Aretha Franklin und Mariah Carey.

Diva-Woche: Das steckt dahinter

Was braucht man, um eine richtige Musik-Diva zu sein? Eine wahnsinnig gute Stimme, die richtige Attitude… und vielleicht auch das passende Sternzeichen. Zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen, wenn man sich die Geburtstage einiger der größten Stars der Szene ansieht wie etwa Mariah Carey oder Aretha Franklin. Denn die teilen sich nicht nur den Diven-Status, sondern auch das Sternzeichen Widder.

Konkret geht es um eine spezielle Woche, die online auch Diva-Woche genannt wird. Los geht diese am 23. März mit dem Geburtstag von Funk-Ikone Chaka Khan. Am 25. März feiert dann Aretha Franklin ihren ganz besonderen Tag, gefolgt von Diana Ross am 26.3. und Mariah Carey am 27. März. Damit aber noch nicht genug; denn der Kreis der Musik-Diven dieser Woche ist noch lange nicht geschlossen. Am 28. März 1986 wurde nämlich Lady Gaga geboren; der 30. März ist der Geburtstag von Celine Dion. Eine Woche voller musikalischer Legenden also. Kann das denn wirklich Zufall sein?

via GIPHY

Das macht das Sternzeichen Widder so besonders

Wenn es nach der Astrologin Saba geht, ist die Antwort darauf ein klares Nein. Denn gegenüber „People“ betont sie, dass dieses Talent auch an dem Sternzeichen liegen kann. So seien Widder etwa geborene Anführerinnen, temperamentvoll und mutig. Gleichzeitig streben sie nach Perfektion. „Exzellenz ist der Standard, wenn man der Erste ist, [Widder sind] nicht ohne Grund die Nummer eins“, so die Astrologie-Expertin. Hinzu kommt dann noch die Tatsache, dass Widder-Geborene das Rampenlicht lieben und Aufmerksamkeit genießen. Die perfekte Kombination für eine Musik-Diva also.

Die diesjährige Diva-Woche bekommt übrigens noch ein weiteres Highlight. Denn Beyoncé droppt am 29. März ihr neues Album „Cowboy Carter“; sie selbst hat zwar nicht in der Diva-Woche Geburtstag (sondern am 4. September), ihre neuen Songs in gewisser Weise aber schon. Wer weiß, vielleicht garantiert ja auch das die nächsten Ohrwürmer!

Übrigens: nicht nur Musik-Ikonen teilen sich ein Sternzeichen; auch bei Serienkillern lassen sich ein paar astrologische Tendenzen erkennen; welche vier Sternzeichen die berühmtesten Serienkiller haben, erfahrt ihr hier!