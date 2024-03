Ein Look ist erst dann ein Look, wenn man auch Schmuck dazu kombiniert. Deshalb haben wir uns mal schlau gemacht und uns nach aktuellen Schmucktrends umgesehen. Mit welchen Pieces wir uns in diesem Frühling stylen, zeigen wir euch hier!

Hier kommen fünf angesagte Varianten, bei denen garantiert für jede:n etwas dabei ist!

1. Grandma Core

Stylen wie unsere Omis? Absolut! Wir lieben es in diesem Frühling nämlich, uns mit Pieces im Old-Money-Style zu schmücken. Perlen in allen Variationen und mit Gold kombiniert, gehören daher einfach in jedes Schmuckkästchen. Großer Pluspunkt: Dieser Trend wird garantiert nicht vergehen, denn er zählt wohl zu den zeitlosesten Kreationen ever.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

2. Chain Style

Schmuck im Gliederketten-Style klingt jetzt erstmal alles andere als trendy – ist es aber! Ketten, Armbänder, Ohrringe und sogar Ringen erobern die Schmuckwelt mittlerweile im Chain-Look. Kein Wunder, immerhin verleihen sie jedem Outfit einen betont lässigen Vibe und vereinen dabei auch gleich noch einen weiteren Trend: Mix & Match! Denn hier gilt: the more, the merrier. Am besten auch gleich in unterschiedlichen Größen sowie in Silber, Gold und Rosé miteinander kombinieren.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

3. Flower Power

Welcher Schmucktrend schreit mehr nach Frühling als Blumen? Genau deshalb holen wir uns die cuten Pieces jetzt sowohl auf Ohren, Hals und Hände. Entweder als kräftiges Statement oder als schlichtes Detail, das jedem Look im Handumdrehen einen romantischen Vibe einhaucht. Ob man sich dabei für große, glamouröse Blüten oder feine Blümchen entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

4. Astro Jewellery

Am Astro-Hype kommt längst keiner mehr vorbei. Höchste Zeit, dass wir uns den Zodiac-Zeitgeist nun auch in Form von Schmuck holen. Die Auswahl ist mittlerweile riesig: Von Sonne, Mond und Sternen über das eigene Tierkreiszeichen oder Sternenbilder gibt es einfach jede Sorte an Schmuck. Wie wäre es etwa mit einer Ketten-Kombi aus dem eigenen Sternzeichen und dem Aszendenten? Dient meistens auch gleich als perfekter Small-Talk-Einstieg!

Bild: Spotlight / Launchmetrics

5. Statement Creolen

Rund, runder, Creolen! Auch dieser Schmucktrend gehört zur zeitlosen Gattung. Denn immer wieder trendet der Ohrring – mal in XXL, mal in ganz zierlich. Jetzt heißt es: Bitte auffällig! Ob mit Glitzersteinchen besetzt, mit fancy Logo oder einfach mit einer ausgefallenen Form – Creolen runden das Outfit ab und lassen sich zu jeder Frisur kombinieren. A match made in heaven!