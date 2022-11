He’s back! Channing Tatum wird seine Fans in „Magic Mike’s Last Dance“ ein letztes Mal als Stripper Mike begeistern. Jetzt ist der erste Trailer da. Und er verspricht jede Menge heiße Szenen und spektakuläre Dance Moves.

Der letzte Teil der Stripper-Filmreihe soll im Februar in die Kinos kommen.

Trailer zu „Magic Mike’s Last Dance“ ist da

Es wird wieder gestrippt. Nach „Magic Mike“ und „Magic Mike XXL“ schlüpft Channing Tatum ein allerletztes Mal in die Rolle von Mike Lane. Ganze sieben Jahre mussten Fans nach dem zweiten Teil auf eine Fortsetzung der Filmreihe warten. Und lange war nicht einmal klar, ob überhaupt ein weiterer Streifen folgen soll. Doch gerade der Erfolg der Live-Shows inspirierte Regisseur des ersten Teils, Steven Soderbergh, dazu, sich doch wieder der „Magic Mike“-Filmreihe zuzuwenden.

Und nun bekommen wir einen ersten Eindruck, was uns erwartet. Denn es gibt endlich einen ersten Trailer zu „Magic Mike’s Last Dance“. Und der hat es ganz schön in sich: Fans dürften wohl das bekommen, was sie sich von einem Film der Reihe wünschen: Heiße Momente, beeindruckende Tanz-Choreografien, und ganz viel Drama.

Das sagt Channing Tatum zu seinem Comeback als Stripper

Auch Channing Tatum selbst teilte jetzt ein Foto aus einer Szene des dritten Teils auf seinem Instagram-Account und kommentiert dazu: „Alle guten Dinge beginnen in Miami“. Bei dem Teaser ist es kein Wunder, dass seine Fans in der Kommentarspalte ausflippen. „OMG, endlich!“ oder „Das wird der beste Film des Jahres“, lauten nur zwei der vielen positiven Kommentare.

Bereits Anfang des Jahres sagt der Tänzer in einem Interview mit dem „People Magazin“ zu dem Film: „Das Stripperversum wird nie wieder dasselbe sein“. Channing bezeichnet die Tanzeinlagen in „Magic Mike’s Last Dance“ sogar als „Super Bowl des Strippens“. Außerdem solle in diesem letzten Teil der Filmreihe eher die Sichtweise der Frau gezeigt werden und nicht nur, wie in der Vergangenheit, Mikes Perspektive. Doch worum geht es nun im dritten Teil?

Darum geht’s im dritten Teil von „Magic Mike“

Wie der Trailer verrät, jobbt Mike in Miami mittlerweile als Barkeeper. Dort trifft er auf eine reiche Society-Dame. Und damit wartete auch gleich zu Beginn des Teasers eine hotte Szene zwischen Channing Tatum und Salma Hayek Pinault auf uns. Mike schenkt ihr nämlich einen privaten Lapdance. Dann erfährt man, dass es den Protagonisten gemeinsam mit seiner Romanze nach London verschlägt. Dort will er eine epische Bühnenshow auf die Beine stellen. Wird es ihm (und der Gruppe heißer neuer Tänzer, die er in Form bringen muss) gelingen? Oder ist sein neues Leben in London vielleicht doch zu schön, um wahr zu sein?

Das erfahren wir dann in wenigen Monaten. Der Film kommt hierzulande am 9. Februar 2023 in die Kinos. Ein wenig müssen wir uns also noch gedulden.

Werdet ihr euch den dritten Teil von „Magic Mike“ ansehen? Jaaaa, Pflichttermin! Vielleicht, mal sehen … Nö, solche Filme interessieren mich nicht.

