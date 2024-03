Nach dem Riesenerfolg von „Renaissance“ warten die Fans von Beyoncé schon lange gespannt auf den musikalischen Nachfolger. Am 29. März ist es endlich so weit und das neue Album wird veröffentlicht. Als kleinen Vorgeschmack gibt die Sängerin jetzt schon ein paar Details bekannt.

Online verrät sie nämlich den Albumtitel.

Beyoncé enthüllt Albumtitel

Dass Superstar Beyoncé die Meisterin der Neuerfindung ist, wollte sie mit ihrem Album nach „Renaissance“ offenbar noch einmal unter Beweis stellen. Denn nachdem sie in dem Album aus dem Jahr 2022 schon optisch mit der Country Ästhetik spielte (und ganz nebenbei silberne Cowboyhüte zum Must-have ihrer Tour machte), geht die Sängerin jetzt einen Schritt weiter. Ihre neue Musik widmet sie nämlich ganz dem Country Genre.

Ein großer Schritt für den Superstar, der bisher durch R ’n‘ B und Pop bekannt ist. Doch die Sängerin scheint es ernst zu meinen. Nach dem Release ihrer ersten zwei Singles – „Texas Hold ‚Em“ und „16 Carriages“ soll sich offenbar das ganze Album um das Genre drehen. Das lässt auch der Albumtitel vermuten, den Beyoncé jetzt verkündet. Denn in den Sozialen Medien gibt sie bekannt: Das Album wird den Titel „Cowboy Carter“ tragen. Noch deutlicher könnte sie die Transformation zum Country wohl nicht machen. Doch um ihr neues Genre zu zelebrieren, postet sie zum Namen auch schon ein erstes Visual des Albums. Den Titel verkündet sie nämlich mit einem Foto von einem Pferdesattel, auf dem eine rot-weiß-blaue Schärpe mit den Worten „Cowboy Carter“ zu sehen ist.

Fans feiern Country-Transformation

So sehr das Album ein Schritt in eine neue Richtung ist, stellt die Sängerin auch klar: bei den Songs handelt es sich um eine Fortsetzung. Denn „Cowboy Carter“ hat die zusätzliche Bezeichnung „Act II“; es ist also die Erweiterung des „Renaissance“-Zyklus.

Schon vor dem Release am 29. März ist vielen Fans klar: mit ihrer neuen Stilrichtung könnte Beyoncé den ein oder anderen Rekord brechen. Das stellte sie schließlich schon mit den ersten Singles klar. „Texas Hold ‚Em“ landete etwa auf Platz 1 der amerikanischen Country Charts – und machte Beyoncé dadurch zur ersten Schwarzen Frau, der das jemals gelungen ist. Und die Fans feiern die neue Musik bereits Wochen vor dem Release – und sind bereit für ihre ganz persönliche Country-Transformation! Höchste Zeit also, nach einem Paar Cowboyboots Ausschau zu halten!