Falls eure Haut von Pickelmalen oder Sonnenschäden gezeichnet ist, seid ihr nicht allein! Diese Flecken können echt nerven, oder? Aber keine Sorge, we have your back (oder besser gesagt, eure Haut)! Schließlich sind Flecken zwar süß an Dalmatinern und hilfreich beim Twister-Spiel, aber auf eurer Haut sind sie definitiv nicht willkommen. Also keine Panik, hier sind ein paar Tipps, um diese unerwünschten Pigmentflecken loszuwerden und euch wieder strahlen zu lassen!

So werdet ihr eure Pigmentflecken los:

1. Gesunde Ernährung ist das A und O

Erinnert ihr euch an Mamas berühmten Satz: „Iss dein Grünzeug!“? Nun, sie hatte wirklich recht! Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einem gesunden Hautbild. Aber wusstet ihr, dass bestimmte Lebensmittel – besonders jene, die reich an Antioxidantien sind wie zum Beispiel Obst und Gemüse – eure Haut vor freien Radikalen schützen können? Diese kleinen Helden können nicht nur die Haut verbessern, sondern auch unliebsame Verfärbungen und Hyperpigmentierung reduzieren. Also, ab zum Gemüseregiment! Holt euch die tägliche Dosis Karotten, Beeren und Spinat, und lasst eure Haut strahlen!

2. Glow-Geheimnis: LUMINOUS630®

Passende Produkte mit den richtigen Inhaltsstoffen sind der Schlüssel zu strahlender Haut. Hier kommt das NIVEA CELLULAR LUMINOUS630® Anti-Dark Spot Serum ins Spiel! Es ist vollgepackt mit dem aufhellenden Luminous630-Molekül und Hyaluronsäure, die eure Haut mit Feuchtigkeit versorgen und dunkle Flecken mildern. Habt ihr eher ölige Haut? Kein Problem! Das NIVEA CELLULAR LUMINOUS630® Anti-Pigmentflecken Pickelmale Serum wurde speziell für euren Hauttypus entwickelt. Aber das Beste kommt noch! Das neue NIVEA CELLULAR LUMINOUS630® Anti-Pigmentflecken 2-in-1 Anti Age & Altersflecken Serum ist der ultimative Retter für reife Haut. Es kombiniert die Kraft von LUMINOUS630® mit NIVEAs Anti-Aging-Expertise und kämpft effektiv gegen Pigmentflecken und Alterserscheinungen. Wählt das passende Serum für eure Bedürfnisse und verleiht eurer Haut strahlenden Glanz!

Bild: NIVEA CELLULAR LUMINOUS630®

3. Make SPF your BFF

Okay, wir lieben die Sonne – wer tut das nicht? Aber lasst uns ehrlich sein, sie ist nicht immer unser bester Freund. Sie ist der Grund für diese fiesen dunklen Flecken und diese lästige Hyperpigmentierung. Und wisst ihr was noch? Sie ist auch verantwortlich für das vorzeitige Altern unserer Haut. Keine Sorge, wir haben einen Plan! Holt euch eure neue – nicht ganz so neue – Geheimwaffe: SPF! Tragt die Sonnenmilch jeden Tag wie eure Lieblings-Sonnenbrille – egal ob die Sonne scheint oder sich hinter den Wolken versteckt. Eure Haut wird es euch mit einem strahlenden Lächeln danken!

4. Exfoliation für eine strahlende Haut

Bereit für den ultimativen Haut-Glow? Regelmäßiges Peeling ist der Schlüssel, um abgestorbene Hautzellen loszuwerden und die Haut zum Strahlen zu bringen! Es regt die Zellerneuerung an und hilft, dunkle Flecken zu verblassen, damit der Hautton gleichmäßiger wird. Aber hey, Vorsicht ist geboten! Verwendet ein sanftes Peeling mit Alpha-Hydroxysäuren (AHA) oder Beta-Hydroxysäuren (BHA), um Verfärbungen zu reduzieren, aber übertreibt es nicht – vor allem, wenn eure Haut empfindlich ist.

5. Hands off! – Deine Haut, deine Regeln!

Wir wissen genau, wie verführerisch es sein kann, selbst Hand anzulegen und diese lästigen Pickel loszuwerden. Aber Vorsicht, das Herumdrücken an den Unreinheiten kann böse Folgen haben – in Form von postinflammatorischer Hyperpigmentierung. Egal ob Akne oder Hautausschlag, sie hinterlassen oft ihre Spuren auf unserer Haut. Aber hier ist der Deal: Durch Rubbeln und Kratzen machen wir die Sache nur noch schlimmer. Das bedeutet mehr Stress für unsere armen Melanozyten, die dann noch mehr Pigmente produzieren. Also, keep calm and let the pros handle it! Eure Haut wird es euch danken, versprochen!