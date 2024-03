Es gibt Menschen, die sind einfach für das Spotlight geboren! Sie lieben es, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind und können sich einen Alltag ohne großen Auftritt nicht vorstellen.

Vor allem drei Sternzeichen genießen das Bad in der Menge.

Zwillinge

Wer die Zwillinge mit einem Song beschreiben muss, sollte sich an Keshas „Tik Tok“ orientieren. „The Party don’t start ‚til I walk in“ ist das Lebensmotto der Zwillinge. Denn wann auch immer sie einen Raum betreten, ist die Stimmung kurze Zeit später auf ihrem Höhepunkt. Es ist ein Talent, dessen sich die Zwillinge durchaus bewusst sind – und das sie auch gerne für sich nutzen. Denn die Zwillinge lieben es, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen und zu wissen, dass sie auch eine gewisse Macht über die Stimmung bei einem Event haben.

Löwe

Ist eigentlich irgendjemand überrascht, dass die Löwen einen Platz in dieser Liste haben? Wir auch nicht. Denn ganz ehrlich: es gibt kein Sternzeichen, dass Aufmerksamkeit so sehr liebt, wie die Löwen. Sie genießen jeden Augenblick im Rampenlicht und planen ihre Ankunft bei Geburtstagen, Events und Co sogar so, dass ihnen der große Auftritt garantiert ist. Wer denkt, die Löwen kommen unabsichtlich zu spät, liegt daneben. Denn nur so sind garantiert alle Augen auf sie gerichtet.

Steinbock

Eigentlich vermutet man bei den Steinböcken gar nicht, dass sie sich nach einem großen Auftritt sehnen. Denn das Tierkreiszeichen gehört zu den ruhigeren Menschen, die nicht unbedingt um Anerkennung bitten oder nach Aufmerksamkeit lechzen. Dennoch träumen sie insgeheim von ihrem ganz persönlichen Cinderella-Moment. Dem großen Auftritt, bei dem wirklich alle Augen bewundernd auf sie gerichtet sind und alle sehen, was für großartige Wesen sie sind.