Die Sterne am Liebeshimmel sind ständig in Bewegung, und manchmal bringen sie nicht nur Liebe, sondern auch Veränderungen mit sich. Das muss nichts schlechtes sein. Denn an einer unglücklichen Beziehung festzuhalten, ist auch nicht das Wahre. Laut Horoskop sollen diese drei Sternzeichen allerdings noch heuer vor Silvester Lebewohl zu ihren Liebsten sagen.

Diese Tierkreiszeichen machen noch vor dem Jahreswechsel Schluss.

Stier

Der Stier, sonst bekannt für Stabilität und Treue, könnte in den letzten Wochen des Jahres in einem Beziehungs-Tornado landen. Romantische Dates verwandeln sich in heftige Diskussionsrunden und Streits, und die Liebe mit seinem jetzigen Partner bzw. seiner jetzigen Partnerin wird hart auf die Probe gestellt. Die Liebes-Göttin Venus flüstert dem Stier offenbar zu: „Es ist Zeit für Veränderung!“ Das könnte bald sogar zu einer ernsten Trennung führen. Aber Kopf hoch lieber Stier, nach Regen kommt der Sonnenschein – und vielleicht auch eine bessere Lovestory!

Zwillinge

Die quirligen Zwillinge, normalerweise als Kommunikations-Profis unterwegs, könnten dieses Jahr in einem Wort-Spagat gefangen sein. Einem was? Wort-Spagat! Der planetarische Bote Merkur sorgt für große Missverständnisse und großes Wort-Chaos. Statt tiefer Gespräche werden die nächsten Wochen ein Kuddelmuddel an Worten, das die Beziehung des Zwillings auf den Prüfstand stellt. Die Herausforderung? Das mit der Kommunikation klären, bevor es einen Knall gibt. Aber wer weiß, vielleicht bringt dieser kosmische Mix ja auch neuen Schwung in die Liebes-Bude. Es ist besser sich von etwas zu verabschieden, das einfach nicht funktioniert.

Skorpion

Für den leidenschaftlichen Skorpion wird es tatsächlich etwas zu heiß gegen Endes des Jahres. Die emotionale Achterbahnfahrt wird ausgelöst durch eine neue Bekanntschaft, die alles infrage stellt. Und das merkt auch der:die Partner:in des Sternzeichen. Was in heftigen Streits enden könnte. Vor Silvester wird der Skorpion dann letztendlich den Schlussstrich ziehen. Er war ohnehin schon länger nicht mehr in seiner Beziehung glücklich. Die neue Bekanntschaft hat ihm das nur wieder vor Augen geführt. Wie es danach liebestechnisch weitergeht, das weiß das Tierkreiszeichen noch nicht – Aber das ist in Ordnung!