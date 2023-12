Es ist wieder soweit: Die Pantone-Farbe für das kommende Jahr wurde bekannt gegeben. Laut den US-amerikanischen Unternehmen Pantone soll die Farbe „Peach Fuzz“ im Jahr 2024 den (Farb)-Ton angeben.

Dieses Jahr feiert die jährliche Vorhersage ihr 25. Jubiläum.

Pantone: „Peach Fuzz“ ist Trendfarbe 2024

Jedes Jahr gibt das US-Farbunternehmen „Pantone“ die Farbe bekannt, die uns im nächsten Jahr überall begegnen soll. Und nächstes soll „Viva Magenta“ von „Peach Fuzz“ abgelöst werden. Der beerige Pinkton wird also ausgetauscht von einer etwas sanfteren und pastelligeren Farbe. Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei „Peach Fuzz“ oder auch „Pantone 13-1023“ um einen Pfirsichton. „Es ist ein samtener, sanfter Pfirsichton, dessen allumfassender Geist Gehirn, Körper und Seele bereichert“, heißt es in der Beschreibung des Unternehmens.

Aber wieso gerade der fruchtige Pfirsichton? Das verriet Farbspezialistin Leatrice Eisman gegenüber CNN: „Wir erleben in unserem Leben viele Turbulenzen und brauchen eine Farbe, die uns nährt“. Word! Auch in der offiziellen Beschreibung heißt es, dass der Ton ein warmer und gemütlicher Farbton ist, der unser Verlangen nach Zweisamkeit mit anderen hervorhebt. Er ist sanft aber gleichzeitig auch frisch. Ein Aufruf für menschliche Nähe und Geborgenheit. Etwas, das wir gerade alle dringend brauchen.

Naja, aber wie stellt man denn die nächste trendige Farbe fest? Um den Farbton des nächsten Jahres vorhersagen zu können, reisen Trendprognostiker:innen um die Welt und analysieren Mode und Designs ganz genau, um vorhersagen zu können, was im nächsten Jahr farblich so ansteht. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid.

Auf Laufstegen und Roten Teppichen

Der Pfirsichton ist uns schon im letzten Jahr immer wieder auf Laufstegen und Roten Teppichen untergekommen. Hat sich also leise angekündigt. Bei den Oscars trug Dwayne „The Rock“ Johnson beispielsweise ein Sakko in der Farbe des Jahres 2024. Bei Jil Sander und Gucci war die Farbe auf dem Laufsteg auch oft zu sehen.

Es ist das 25. Jahr in Folge, in der das Farbunternehmen der ganzen Welt die Farbe des kommenden Jahres verkündet. Und bis jetzt lag es nie wirklich falsch. Wir dürfen also erwarten, dass wir der Farbe nächstes Jahr in Beauty, Fashion und Interior häufiger über den Weg laufen werden.