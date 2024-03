Dass das Mutterdasein nicht nur positive Aspekte haben kann, wird oft zum Tabuthema. In einem neuen Interview spricht Sängerin Lily Allen jetzt jedoch offen darüber, dass ihre Kinder ihr nicht nur neue Chancen ermöglicht haben.

Einige Türen haben sich durch die Geburt ihrer Kinder sogar geschlossen.

Lily Allen enthüllt, dass ihre Kinder ihre Karriere „ruiniert“ haben

Lily Allen kennen die meisten von uns wohl als eine DER Interpretinnen der frühen 2000er-Jahre. Mit Songs wie „Smile“, „LDN“ und „The Fear“ eroberte sie damals die internationalen Charts; und wurde dafür bekannt, Probleme und unschöne Aspekte ihres Lebens ganz offen zu thematisieren. (Wir erinnern: in „The Fear“ kritisierte sie etwa Celebrity Culture).

Eben diese offene Art hat die Sängerin wohl nie abgelegt. Denn in einem neuen Interview spricht sie jetzt über die Höhen und Tiefen ihres Privatlebens. Im Podcast der „Radio Times“ wird Allen nämlich danach gefragt, inwiefern sich ihre Karriere geändert hat, seit ihre beiden Töchter auf der Welt sind. Insbesondere mit Blick darauf, inwiefern sich ihre Karrierestrategie gewandelt hat. Eine Frage, auf die Allen ganz klare Worte findet. „Ich habe nie wirklich eine Strategie, wenn es um meine Karriere geht, aber ja, meine Kinder haben meine Karriere ruiniert“, erklärt sie lachend. Sie betont anschließend: Sie liebt ihre Kinder und ihre beiden Töchter vervollständigen sie; „aber in Bezug auf den Pop-Stardom haben sie es total ruiniert“, schildert die 38-Jährige.

„Ich habe mich entschieden, zurückzutreten und mich auf sie zu konzentrieren“

In dem Podcast feiert sie die Moderatorin für diese unverblümt ehrliche Art. Allen erklärt daraufhin, warum es ihr so wichtig ist, diesen Aspekt ihrer Karriere ganz offen zu thematisieren. „Es ärgert mich wirklich, wenn Leute sagen, dass man alles haben kann, denn ehrlich gesagt, kann man das nicht“, so die Sängerin.

„Manche Leute stellen ihre Karriere über ihre Kinder, und das ist ihr gutes Recht.“ Eine Option, die für sie selbst nicht in Frage kam. Denn sie weiß nur zu gut, welche Spuren das hinterlassen kann. Zur Erinnerung: Lily Allen stammt aus einer Künstler:innenfamilie. Ihr Vater Keith Allen ist Schauspieler; ihre Mutter Alison Owen Filmproduzentin. Karrieren, die auf Lilys Kindheit großen Einfluss hatten, wie sie in dem Podcast schildert. „Meine Eltern waren ziemlich abwesend in meiner Kindheit und ich habe das Gefühl, dass das wirklich hässliche Narben hinterlassen hat, die ich [bei meinen Kindern] nicht wiederholen möchte“, so die Sängerin.

Für sie war deshalb klar: ihre Kinder werden ihre oberste Priorität sein. „Ich habe mich entschieden, zurückzutreten und mich auf sie zu konzentrieren, und ich bin froh, dass ich das getan habe, denn ich glaube, sie sind ziemlich gute Menschen geworden.“