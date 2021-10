Langsam aber sicher kommt wieder die Zeit, in der wir das Haus verlassen, wenn es noch dunkel ist und wir erst wieder daheim sind, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann heißt es: Nichts wie auf die Couch, in die Kuscheldecke einwickeln und Serien schauen!

Darum sind hier fünf Streaming-Tipps, die perfekt zur Herbsmood und zur kalten Jahreszeit passen.

1. “Der Kastanienmann”

Was wir mindestens genauso lieben, wie den kuscheligen Herbst? Scandi-Crime-Serien! Und “Der Kastanienmann” hat wirklich alles, was wir uns von einem Thriller erwarten. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Søren Sveistrup, der in Skandinavien relativ schnell zum Nummer-eins-Bestseller aufgestiegen ist. Wer auf ultragruselige Kinderlieder, grausame Verbrechen und dänische Ermittler steht, der liegt hier genau richtig. Und: Wir hätten nie gedacht, dass uns harmlosen Kastanienmännchen Angst machen, die wir in unserer Kindheit immer gebastelt haben…

Zu sehen auf: Netflix

2. “Chilling Adventures of Sabrina”

Der Herbst wäre nicht komplett, wenn es die Spin-Off-Serie “Chilling Adventures of Sabrina” nicht geben würde. Denn die Stimmung, die der Netflix-Hit vermittelt, ist einerseits super gruselig (Hexen, Magie, böse Dämonen – ihr wisst schon), aber gleichzeitig steigert sich dadurch auch die Vorfreude auf Halloween. Was hat Sabrina Spellman diesmal wieder angestellt? In welchem Schlamassel stecken ihre beiden Tanten Hilda und Zelda? Und wie steht es um Sabrina und Nicholas? Zeit, das mit einer gemütlichen Binge-Session herauszufinden.

Zu sehen auf: Netflix

3. “Gilmore Girls”

Es gibt eigentlich keine Jahreszeit, die sich besser eignet, um mal wieder “Gilmore Girls” zu schauen, als den Herbst! Denn wie schön ist bitte das verträumte Städtchen Stars Hollow, wenn sich die Blätter der Bäume verfärben, die Einwohner zum Stadtfest samt Punsch und Pumpin Pie laden und man den Duft von Lukes Kaffee förmlich durch den Bildschirm riechen kann? Jap, wenn man diese Kult-Serie schaut, dann vergisst man für einen Moment alles, was einen gerade so beschäftigt und man wünscht sich einfach nur, ein Teil des Gilmore-Universums zu sein. Oder sehen das nur wir so?

Zu sehen auf: Netflix

4. “This Is Us”

Mit einer warmen Tasse Kaffee/Tee/Kakao/Punsch in der Hand bietet es sich förmlich an, ein spannendes und gleichzeitig auch romantisches Familiendrama von der Couch aus zu beobachten. “This Is Us” enttäuscht wirklich nie, wenn man auf der Suche nach Emotionen, Spannung und lustigen Momenten ist. Ganz wichtig: Taschentücher bereithalten! Denn das ist definitiv einer der Serien, die es geschafft hat, in den letzten Jahren für viele Tränen zu sorgen…

Zu sehen auf: Prime Video

5. “Only Murders in the Building”

New York im Herbst ist wirklich etwas Besonderes. Das zeigt auch die neue Crime-Comedy-Serie “Only Murders in the Building” mit Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin. Die drei bewohnen das luxuriöse Arconia-Gebäude, in dem sich ein Selbstmord abspielt, der sich jedoch sehr schnell als mysteriöse Gewalttat entpuppt. Die drei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, beschlie´ßen mit der Zeit zu gehen und einen True Crime Podcast zu gründen. Und so lösen sie den Mordfall Stück für Stück, während ihnen unzählige Hürden in den Weg gelegt werden.

Zu sehen auf: Disney+