Céline Dion muss all ihre Auftritte in Las Vegas absagen. Auf Instagram erklärt die Sängerin, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme von November 2021 bis Anfang Februar 2022 nicht auftreten könne. Die Musikerin leide derzeit nämlich an “schweren und anhaltenden Muskelkrämpfen”.

Seit acht Monaten liefen bereits die Vorbereitungen für die Show.

Céline Dion muss Shows in Las Vegas absagen

Fans sorgen sich um Céline Dion. Eigentlich wollte die “My heart will go on”-Sängerin mit einer brandneuen Show – die zehn Auftritte beinhaltet – ab Anfang November ins neu renovierte Konzerthaus des Resorts World Las Vegas zurückkehren. Doch der kanadische Weltstar gab nun bekannt, dass alle geplanten Shows in Las Vegas in den USA vorerst gecancelt sind. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklären die Sängerin und der Veranstalter, dass die Künstlerin von November 2021 bis Anfang Februar 2022 nicht auftreten können wird. Mit den Worten “Diese Nachricht bricht mir das Herz” wendet sich Céline Dion an ihre Fans.

Wie es bei Instagram weiter heißt, kämpfe Dion derzeit mit “schweren und anhaltenden Muskelkrämpfen“, die die Sängerin daran hindern, aufzutreten. Die 53-Jährige befinde sich in medizinischer Behandlung. Wegen der Krämpfe könne Dion gerade nicht an den Proben für die neue Show teilnehmen.

“Ich bin untröstlich”

Sie werde von ihrem Ärzteteam behandelt, sei aber derzeit nicht in der Lage, an den Proben für die geplante Show teilzunehmen. Sie sei “untröstlich”, kommentiert die Sängerin die Absage. Seit acht Monaten laufen die Vorbereitungen für die Show. Besonders leid tue es Céline, dass sie nun all ihre Fans enttäuschen müsse, “die bereits Pläne für einen Las-Vegas-Besuch gemacht haben”, erklärt sie. “Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, gesund zu werden… Ich will das so schnell wie möglich hinter mich bringen”. Wann die Termine nachgeholt werden können, ist bisher nicht bekannt.

Der kanadische Star war in Las Vegas – mit teilweise längeren Unterbrechungen – von 2003 bis 2019 regelmäßig aufgetreten. Im Jahr 2014 pausierte Céline Dion wegen der Krebserkrankung ihres Mannes René Angélil, um den sie sich kümmerte. Nachdem Angélil Anfang 2016 starb, nahm Dion die Shows wieder auf. Zuletzt hatte sie 2018 Auftritte abgesagt, nachdem sie sich einer Ohrenoperation unterziehen musste, kehrte aber zwei Monate später auf die Bühne zurück.