Für manche von uns heißt es in diesem Monat jetzt nochmal richtig durchbeißen. Denn der April wird leider alles andere als erfolgreich. Diese Sternzeichen haben nämlich eine echte Pechsträhne.

Aber keine Sorge, danach geht’s wieder bergauf!

Stier

Im April läuft es für den Stier leider nicht ganz so rund, wie gedacht. Eigentlich hat dieses Sternzeichen gehofft, dass der Frühling etwas frischen Wind und positive Vibes in sein Leben bringt. Doch damit muss sich der Stier leider noch etwas gedulden. Sein absoluter Pechtag diesen Monat: Der 13. April. Danach geht’s aber bergauf, versprochen! Denn sein positives Mindset kann nichts so schnell aus der Bahn werfen. Der Stier ist ein echter Kämpfer und hält auch diese Pechsträhne durch.

Steinbock

Auch für den Steinbock wird der April zur Nervenprobe. Denn irgendwie läuft ständig alles schief und völlig anders, als sich dieses Sternzeichen das eigentlich vorgestellt hat. Der Steinbock hat ja bekanntlich für alles einen Plan und ganz genaue Vorstellungen davon im Kopf, wie diese Pläne umgesetzt werden soll. Im April klappt das aber einfach gar nicht. Vor allem gegen Ende des Monats muss er nochmal so richtig durchbeißen. Sein Pechtag: Der 29. April. Doch danach kehrt endlich Ruhe ein und es geht wieder bergauf.

Wassermann

Der Wassermann muss sich im April ebenfalls mit einer Pechsträhne rumschlagen. Eigentlich lief es gerade so richtig gut, doch plötzlich macht das Universum diesem Sternzeichen einen Strich durch die Rechnung. Vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass sich der Wassermann zu sehr gehen hat lassen und seine Ziele dadurch aus den Augen verloren hat. Die Sterne wollen ihm jetzt mitteilen: Du hast dein Glück selbst in der Hand, unternimm etwas! Richtig hart wird’s nochmal am 22. April – Doch ab dann hat der Wassermann endlich wieder das Ruder in der Hand und sein Glück voll im Griff.