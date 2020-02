Im deutschen Nordrhein-Westfalen rollte ein Kinderwagen ins Wasser, während sich die Eltern nur kurz umgedreht hatten. Der Vater rettete seinen Sohn in letzter Sekunde.

Dem Baby geht es gut.

Kinderwagen rollt mit Baby ins Wasser

Ein junges Elternpaar ging in der Nähe der Burg Lechenich in Nordrhein-Westfalen spazieren. Plötzlich bemerkten sie, dass nicht weit von ihnen zwei Hunde kämpften. Die Tiere fingen an, sich gegenseitig zu beißen. Das Paar wollte helfen und ging zu den Hunden. Den Kinderwagen mit ihrem 5-Monate alten Sohn ließen sie in sicherer Entfernung stehen. Doch als sie sich für nur ein paar Momente umgedreht hatten, kam der Wagen ins Rollen und fuhr samt dem Baby auf einen Burggraben, der mit Wasser gefüllt war, zu.

Vater rettet Sohn

Der Vater reagierte daraufhin sofort und lief dem Wagen nach. Er schaffte es, sein Kind aus dem Wagen zu ziehen. Ein Passant eilte ihm zudem zu Hilfe und wickelte den Säugling in Jacken. Danach alarmierten sie die Rettung. Der Kleine wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er war zwar unterkühlt, ansonsten fehlte es dem Kind aber an nichts. Die Polizei muss nun allerdings überprüfen, ob die Bremsen des Kinderwagens angezogen waren. Denn sonst müsse man wegen fahrlässiger Körperverletzung ermitteln.