Die Gerüchteküche brodelt. Denn nach der amerikanischen Premiere des neuen Marvel-Films “Eternals” berichten Journalisten von einem neuen Star im Marvel-Universum: Und zwar kein geringerer als Harry Styles.

Achtung: Es folgen ein paar Spoiler!

Harry Styles im MCU

Dass Marvel mittlerweile die großen Stars in seiner Besetzungs-Riege hat, ist spätestens seit den ersten Trailern von “Eternals” klar. Denn das Superstars wie Angelina Jolie sowie die “Game of Thrones”- Lieblinge Kit Harington und Richard Madden Seite an Seite spielen, war für viele ein Zeichen, dass das Marvel Cinematic Universe (MCU) immer größer wird.

Und jetzt scheint dem Haus der nächste Coup gelungen zu sein. Denn scheinbar teast eben dieser neue Film auch den Einstieg eines weiteren Superstars an. Matt Donnelly, Filmredakteur beim Magazin “Variety” schreibt nämlich nach der Premiere, dass Harry Styles in einer Post-Credit-Szene als neue Figur vorgestellt wurde. Bestätigt wird das auch von dem Variety-Journalisten Marc Malkin.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021

Diese Rolle übernimmt der Superstar

Harry soll die Rolle des Eros übernehmen, der jüngere Bruder von Marvel-Bösewicht Thanos. Zur Erinnerung: Thanos war derjenige, der mithilfe der Infinity-Steine die halbe Bevölkerung “weggeschnippst” hat und deshalb der Hauptbösewicht in “Avengers: Infinity War” und “Avengers: Endgame” war.

Sein Bruder Eros ähnelt ihm aber zumindest in der Comic-Vorlage nicht. Denn Eros ist ein unbekümmerter Womanizer. In den Comics kann Eros fliegen und die Emotionen von anderen manipulieren. Er stellt sich gegen seinen Bruder Thanos und kämpft zeitweise an der Seite der Avengers. Ob und wie das auch in den kommenden Filmen umgesetzt wird, ist noch unklar.

Fans feiern die Nachrichten schon online, unterstreichen die optischen Ähnlichkeiten zwischen Harry und Eros und gestalten Fan Edits. Scheint also ganz so, als wäre Marvel eine gute Überraschung gelungen.