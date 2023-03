Vor einigen Jahren standen Jane Fonda und Jennifer Lopez gemeinsam für den Film „Das Schwiegermonster“ vor der Kamera. Wie die 85-Jährige jetzt in „The Drew Barrymore Show“ verrät, wartet sie nach einem Zwischenfall am Set auf eine Entschuldigung der Sängerin.

Erst am 16. Februar begleitete sie Richard Lugner auf den Opernball in Wien.

Jane Fonda wartet seit Jahren auf Entschuldigung

Im Jahr 2005 drehten die Sängerin und die heute 85-jährige Schauspielerin gemeinsam den Film „Das Schwiegermonster“. Die zweifache Oscar-Preisträgerin kehrte nach einer 15-jährigen Pause für den Kinofilm wieder zurück ans Filmset.

Vielleicht könnt ihr euch an diese eine Szene im Film erinnern, in der sich Jennifer Lopez und Fonda gegenseitig ohrfeigen. Wie Jane jetzt in „The Drew Barrymore Show“ erzählt hat, trug Jennifer in der Szene einen riesigen Diamantring. Bei einer Ohrfeige schnitt Jennifer mit diesem Ring Jane über dem Auge.

„Wir drehten diese Ohrfeigenszene. Ich schlug sie, und sie schlug mich. Jennifer trug diesen riesigen Diamantring. Als sie mich einmal schlug, schnitt sie mich damit über dem Auge“, so Jane. Jedoch soll sich der Popstar nie für diesen Zwischenfall bei ihr entschuldigt haben.

Schauspielerin und Aktivistin

Vor mehr als einem Monat begleitete der berühmte Hollywood-Star den Bauunternehmer Richard Lugner als Stargast auf den Opernball 2023. Neben ihrer Schauspielkarriere ist die heute 85-Jährige auch für ihre Arbeit als Aktivistin bekannt. Sie setzt sich regelmäßig für die Umwelt und für Feminismus ein und wurde im Jahr 2019 bei Protesten für Klimaschutz vor dem Kapitol verhaftet. Sie zählt zu den wahren Hollywood-Größen. So gewann sie bereits zwei Oscars in der Kategorie „beste Hauptdarstellerin“ für die Filme „Klute“ (1972) und „Coming Home – Sie kehren heim“ (1979).