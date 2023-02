Wenn es um das Thema Hautalterung geht, wissen nur die Wenigsten, dass diese für die meisten Menschen schon im 25. Lebensjahr beginnt. Wie wir trotzdem strahlend schön bleiben?

Beständigkeit

Heute eine neue Creme da, morgen dann das Gesichtswasser der besten Freundin testen, und übermorgen vergessen wir auf Pflegeprodukte und reinigen unsere Haut nur mit Wasser? Wenn unsere Haut eines nicht mag, dann ist es das ständige Wechseln von Pflegeprodukten. Eine Routine ist also essentiell und diese solltest du mindestens drei Monate beibehalten, um echte Ergebnisse sehen zu können! Am besten startest du nach deiner Reinigung mit einem Serum. Das sollte porenverfeinernd sein und deine Haut für die weiteren Pflegeprodukte vorbereiten. Du bist erst Mitte 20? Der frühe Vogel fängt den Wurm! Denn auch wenn du noch keine sichtbaren Hautalterungserscheinungen hast, dein Körper dankt es dir, umso früher du ihn passend pflegst. Ein Tipp von uns ist das N°1 de Chanel revitalisierendes Serum, ein Anti-Aging-Serum mit dem belebenden Extrakt der roten Kamelie. Das N°1 DE CHANEL Serum mit natürlichem Booster-Aktivstoff für Zellvitalität, verschmilzt schnell mit der Haut und schütz vor alltäglichen Einflüssen wie zum Beispiel Feinstaub und Trockenheit. Einfach perfekt!

Feuchtigkeit

Es ist keine neue Info, dass Feuchtigkeit einfach das A und O im Kampf gegen Hautalterungs-Erscheinungen ist. Wir werden also nicht müde zu erwähnen, dass ohne genügend Feuchtigkeit jede noch so tolle Beautyroutine nicht die gewünschte Wirksamkeit zeigen wird. Doch allein Feuchtigkeit von Innen, wie zum Beispiel mit ausreichend Wasser und ungesüßten Tees, reicht nicht ganz aus, um den ersten Fältchen Lebewohl zu sagen. Es ist wichtig, eine Pflege zu wählen, die die Hautbarriere schützt, sodass deine Haut die Feuchtigkeit auch speichern kann. Feuchtigkeit und kaltes Wetter mögen sich leider nicht, achte daher unbedingt auf eine wintertaugliche Pflege! Die rote Kamelie etwa schenkt ein angenehmes Hautgefühl und unterstützt die Schutzfunktion der Haut. Die Kamelienceramide sind für ihre wichtige Rolle bei der Bewahrung der Barrierefunktion der Haut und der Hautfeuchtigkeit bekannt. Wie wäre es mit einer neuen Pflege? N°1 de Chanel reichhaltige, revitalisierende Creme bewahrt die Barrierefunktion der Haut und trägt somit zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushalts und zum Schutz der Haut bei. Danach sehen Falten gemildert aus, Poren sind sichtbar verfeinert und die Haut ist wieder elastischer.

Super Side-Effect: Die Creme kann auch als Refill gekauft werden: schon durch ein zweimaliges Nachfüllen des hochwertigen Leichtglastiegel werden die entsprechenden Treibhausgasemissionen um etwa die Hälfte reduziert. N°1 DE CHANEL ist eine Beauty-Linie, für die auf eine möglichst geringe Belastung der Umwelt geachtet wird, und zwar durch nachhaltige Formeln mit bis zu 97 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und 76 % aus der Kamelie gewonnenen Inhaltsstoffen. Die Formeln wurden an allen Hauttypen getestet, einschließlich sensibler Haut.

Gewohnheit

Die Augen sind der Spiegel zur Seele und deine Augenpartie der Spiegel deiner Beauty-Routine! Die feine Haut der Augenlider ist sensibel: Sie neigt zu Falten, ist leicht reizbar und empfindlich gegenüber Trockenheit. Deshalb müssen wir die Augenpartie mit besonderer Vorsicht behandeln. Am besten eignen sich dazu speziell entwickelte Augencremes, die wir mit den Fingerspitzen (!) leicht in die sensible Haut einklopfen. Bitte ja nicht reiben! Das kann zu gereizten Lidern führen und die Haut beleidigen. Wie wäre es mit der N°1 de Chanel revitalisierenden Augencreme? Dank der Kombination des Extrakts der roten Kamelie mit dem „Light Complex“ erfrischt und glättet die ultrafrische Gel-Creme die Augenpartie sofort und sorgt für einen strahlend schönen Blick. Nach einem Monat regelmäßiger Anwendung sind die Falten um die Augen sichtbar gemildert und dunkle Schatten weniger auffällig. Perfekt, um unsere Haut bestens zu pflegen und Hautalterungen vorzubeugen. ❤

