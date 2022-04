Ein Moment, der um die Welt ging: Will Smith ohrfeigte Moderator Chris Rock während einer Laudatio bei den diesjährigen Oscars. Noch immer ist der Wutausbruch des Schauspielers ein Gesprächsthema. Jetzt äußerste sich erstmals Rose Rock, die Mutter von Chris.

In einem Interview macht sie deutlich, wie schockiert sie über den Vorfall sei.

Mutter von Chris Rock spricht über Ohrfeige

Die Ohrfeige, die Moderator Chris Rock während der Oscar-Gala von Will Smith kassierte, nachdem er einen unangebrachten Witz über Jada Pinkett-Smith gebracht hat, spaltet die Gesellschaft. Die einen sehen Will Smith im Recht, schließlich hat er die Ehre seiner Frau verteidigt. Doch die anderen können weder Smiths Wutausbruch, noch Gewalttaten nachvollziehen.

Zu letzteren gehört auch Rose Rock, die Mutter von Chris. Im Interview mit dem US-Newssender WIS spricht sie jetzt erstmal über den Moment, als ihr Sohn vor einem Millionenpublikum geschlagen wurde. „Als Will Chris geohrfeigt hat, hat er uns damit alle geohrfeigt – vor allem mich“, so Rose. „Wenn man mein Kind verletzt, verletzt man auch mich.“

Auf die Frage, was sie Will Smith sagen würde, wenn sie ihn jetzt treffen könnte, antwortete Rose: „Ich habe keine Ahnung. Was sollte ich denn anderes sagen, außer: ‚Was hast du dir nur dabei gedacht?‘ Du hast ihn zwar nur geohrfeigt, aber es hätte so viel mehr passieren können.“ Die besorgte Mutter fährt fort: „Chris hätte stolpern und stürzen können. Du hättest mit Handschellen abgeführt werden können. Du hast einfach nicht nachgedacht.“ Ob sie diese Worte jemals wirklich zu Will Smith sagen wird, bleibt abzuwarten.

Mit Konsequenzen nicht einverstanden

Die Ohrfeige hatte sofort heftige Konsequenzen für Will Smith. Mehrere Filmstudios haben die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler vorerst beendet. Außerdem hat die Academy den 53-Jährigen für zehn Jahre von der Gala ausgeschlossen. Für Rose Rock ist die Verbannung von der Gala nicht unbedingt nachvollziehbar.

„Was soll das bedeuten? Man geht dort ohnehin nicht jedes Jahr hin.“ Dass man Will Smith seinen Oscargewinn wieder entzieht, hält sie aber nicht für notwendig. Stattdessen wünsche sie sich, dass sich der Schauspieler persönlich bei ihrem Sohn entschuldigt. Denn die Worte, die Smith kurz nach dem körperlichen Angriff auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, hält Rose für unehrlich.

„Ich fühle mich wirklich schlecht, dass er sich nie entschuldigt hat“, so die Mutter des Geohrfeigten. „Seine Leute haben einen Text geschrieben, der besagte ‚Ich entschuldige mich bei Chris Rock‘. So etwas ist aber sehr persönlich. Man sollte den Kontakt suchen.“

Zum Schluss erzählt Rose noch, dass es Chris zwar gut gehe, er den Vorfall aber immer noch verarbeite. Er selbst hat sich auch schon dazu geäußert, stellte aber klar, dass er erst darüber sprechen werde, wenn er sich dazu bereit fühle.