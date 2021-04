Tränende Augen, Schnupfen, Jucken – Allergiker kennen das nur allzu gut. Die Pollensaison ist wieder mal voll im Gange und der Taschentuchverbrauch steigt ins Unermessliche. Allergietabletten können zwar helfen, machen aber oft träge und müde.

Wer nicht ständig auf Medikamente zurückgreifen möchte, hat aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Hausmittel, die helfen können, die Beschwerden zu lindern.

Diese Hausmittel können gegen Allergie helfen

1. Viel trinken

Auch bei Allergie gilt: Viel trinken! Dadurch werden die Schleimhäute ausreichend befeuchtet. Aber nicht nur Wasser, sondern auch Tees können helfen, die Beschwerden zu bekämpfen. Kräuter- oder Brennesseltee kann die Symptome lindern. Vor allem die Brennessel hilft besonders gut bei allergischen Reaktionen. Zwei Tassen Tee täglich reduzieren den Juckreiz und sind gut gegen gereizte Schleimhäute.

2. Richtige Ernährung

Eine gesunde Ernährung ist besonders in der starken Pollenzeit wichtig. Gewisse Lebensmittel können die Allergie nämlich verschlechtern. Finger weg von Käse, Wurst, Meeresfrüchten, Fisch, Gemüse wie Tomaten und Wein. Diese Speisen sind sehr histaminhaltig und fördern die Allergie. Gut sind Lebensmittel, die viel Vitamin C enthalten, wie etwa Paprika, Rot- und Grünkohl oder Fenchel.

3. Eukalyptusöl gegen Schnupfen

Eukalyptusöl hat eine heilende Wirkung. Besonders bei Allergieschnupfen kann das Öl helfen. Die Inhaltsstoffe sind vergleichbar mit natürlichem Kortison, das die Ausschüttung von allergieauslösenden Stoffen hemmt. Die Symptome werden abgeschwächt. Du kannst zum Beispiel ein Paar Tropfen des Öls in ein Bad geben oder das Eukalyptusöl zusammen mit anderen hautfreundlichen Ölen zu Nasentropfen zusammenmischen. Am besten du lässt dich in der Apotheke beraten.

4. Honig

Auch Honig soll gegen Allergien helfen. Er wirkt entzündungshemmend und kann zudem Schmerzen lindern. Außerdem enthält Honig an sich eine geringe Menge an Pollen. Wer also regelmäßig Honig isst oder in den Tee gibt, kann sich selbst gegen die Allergene immunisieren. Das Immunsystem gewöhnt sich langsam an die Pollen und kann sie besser bekämpfen.

5. Duschen und frische Kleidung

Pollen bleiben an der Kleidung haften und können Allergiesymptome so zusätzlich verstärken. Am besten also sofort umziehen, sobald du nachhause kommst, um die Pollen nicht in der ganzen Wohnung zu verteilen. Achte außerdem darauf, dass du in der Pollenzeit frische Kleidung trägst und sie regelmäßig wäscht. Auch duschen hilft. So kannst du die Pollen, die auf deiner Haut bleiben, abwaschen. Wäsche solltest du jetzt besser nicht zum Trocknen nach draußen hängen.

6. Kühle Wickel und kaltes Wasser gegen juckende Augen

Brennende Augen sind ebenfalls ein lästiges Symptom bei Allergie. Ein kühler Lappen kann Abhilfe schaffen. Einfach ein Geschirrtuch oder einen Waschlappen mit kalten Wasser nass machen und für ein paar Minuten auf die Augen legen. Die Augen am besten vorher gut auswaschen. Wer sich das Gesicht kurz mit eiskaltem Wasser wäscht, bringt zudem seinen Kreislauf in Schwung und löst das Spannungsgefühl im Kopf, das ebenfalls durch Allergie ausgelöst werden kann. Eine Sonnenbrille, die an den Seiten gut abschließt, empfiehlt sich vor allem für Allergiker mit empfindlicher Bindehaut.