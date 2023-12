Man hätte denken könnten, dass Fremdgehen der größte Alptraum von vielen Menschen ist. Laut einer amerikanischen Studie aber, verzeihen viele Menschen ihrer Partnerin oder ihrem Partner das Fremdgehen. Für die Studie wurden 5.000 Amerikaner:innen befragt.

Die überraschenden Ergebnisse der Studie präsentieren wir euch hier.

Fremdgehen wird häufiger verziehen als vermutet

Ab wann sprechen wir von Fremdgehen? Beginnt Untreue wirklich erst beim Kuss oder beim heimlichen Schreiben? Oder zählt die emotionale Connection zu jemand anderem schon als Cheating? Darüber lässt sich viel diskutieren. Für viele ist es ein No-Go, die Partnerin oder den Partner zu betrügen. Es ist ein guter Grund einen Schlussstrich in der Beziehung zu ziehen. Laut einer amerikanischen Studie verzeihen aber viel mehr Menschen ihren Partner:innen die Untreue, als vermutet.

Für die Studie wurden insgesamt 5.000 Amerikaner:innen zum Thema Cheating befragt. Die Ergebnisse der Studie sind überraschend. Denn fast jede:r Zweite der Befragten, gab an, bereits einmal in seinem Leben eine:n Partner:in gehabt zu haben, die/der fremdgegangen ist. Überraschenderweise entschied sich mehr als ein Viertel, der befragten Menschen trotz Untreue dazu, in der Beziehung zu bleiben.

Außerdem hat man im Rahmen der Studie erforscht, wie es den Partner:innen gelungen ist, über die Untreue zu erfahren. Tatsächlich gaben 12,8 Prozent der Studienteilnehmer:innen an, dass sie durch Spionieren die Seitensprünge ihrer „Geliebten“ aufgedeckt haben. Von Tracking-Apps auf dem Handy bis hin zur Kontrolle der Social-Media-Accounts wurden jegliche Methoden angewendet, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zehn Prozent der Männer gab sogar zu, seine:n Partner:in verfolgt zu haben, um sie oder ihn auf frischer Tat zu ertappen und eine Affäre beweisen zu können.

Jede:r vierte in Österreich geht fremd

Auch in Österreich wurde im vergangenen Jahr eine Studie im Auftrag der Dating-App Parship.at zum Thema Fremdgehen durchgeführt. Jede:r vierte Befragte in Österreich gab an, schon einmal in einer festen Beziehung untreu gewesen zu sein. Besonders spannend: Laut Analyse waren es gleich viele Frauen wie Männer. Laut der Studie sind Männer tendenziell eher dazu bereit, Fremdgehen zu verzeihen als Frauen. Vor allem, wenn es sich um ein one-time-Thing handelt, würden 35 Prozent der Männer ihren Partner:innen vergeben. Bei Frauen hingegen sind es 29 Prozent.