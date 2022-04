Es gibt Menschen, die sind sehr materialistisch veranlagt – und dann gibt es welche, denen könnte Geld egaler nicht sein. Besonders drei Sternzeichen haben im Leben weitaus andere Prioritäten, als schwarze Zahlen auf ihrem Konto.

Diese Tierkreiszeichen brauchen kein Geld, um wirklich glücklich zu sein.

Fische

Es gibt einfach Dinge, die kann man sich nicht mit Geld kaufen. Wie etwa tiefgründige Freundschaften, die wahre Liebe oder echtes Glück. Das weiß der Fisch nur zu gut. Denn er hat in seiner eigenen, kreativen Welt einen Weg gefunden, um nicht nach materiellen Dinge zu streben, sondern nach Zufriedenheit. Dafür wird das Sternzeichen von seinem Umfeld oft bewundert. Denn der Fisch versteht es, in Bescheidenheit zu leben und nur Dinge zu besorgen, die er wirklich benötigt.

Waage

Wenn wir ehrlich sind, dann hat die Waage zwar einen ausbalancierten Lebensstil gefunden, doch der Umgang mit Geld gehört da nicht unbedingt dazu. Um sich also nicht verrückt zu machen und unverhältnismäßig mit Unsummen um sich zu werfen, hat das Sternzeichen beschlossen, sein Leben einfach mal nur auf das Nötigste auszurichten. Und siehe da: Es gibt einen Stressfaktor weniger und die Waage hat nicht ständig das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht jeden Trend sofort in ihrem Kleiderschrank hängen hat.

Schütze

Sobald Schützen verliebt sind – was nicht gerade selten vorkommt – gibt es für sie nur noch ein Thema: Zeit mit der besseren Hälfte verbringen. Und dafür benötigt das Sternzeichen keine Marken-Kleidung, kein teures Essen und keine Liebesurlaube in Luxushotels. Kerzenschein, ein bisschen Vino und ein paar Snacks zur Stärkung reichen da vollkommen aus. Klar, ewig kann diese Phase natürlich nicht anhalten; aber Schützen sind einfach zufrieden mit dem, was sich ihnen gerade bietet. Sie lenken ihre Gedanken viel eher in Richtung Zukunftsplanung, als unnötig Geld auszugeben.