Bei Nikeata Thompson läuten wohl bald die Hochzeitsglocken – Die berühmte Tänzerin wird heiraten. Die 41-Jährige und ihr Partner haben sich vor einigen Tagen verlobt. Das teilte sie ihren Fans jetzt über ihren Instagram-Account mit.

Wer ihr Verlobter ist, bleibt allerdings weiter ein Geheimnis.

Nikeata Thompson wird heiraten

Die ehemalige GNTM-Laufsteg-Trainerin schwebt auf Wolke sieben. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 41-Jährige gestern nämlich ein Video von ihrem mega süßen Heiratsantrag. Und der war an Romantik wirklich kaum zu überbieten. Für den Antrag führte man sie nämlich mit verbundenen Augen auf ein Boot, wo ihr Liebster in einem weißen Anzug auf sie wartete. Das Boot selbst war passend zum Anlass mit gemeinsamen Fotos und weißen Blüten geschmückt.

Als ihr die Augenbinde abgenommen wurde, ahnte sie schon, was auf sie zukommen wird. Ihr Nervosität ist ihr sichtlich anzumerken, wie in dem Video zu sehen ist. Dann fiel ihr Liebster vor ihr auf die Knie und fragte sie: „Willst du meine Frau werden, mein Schatz?“ Die Antwort der Choreografin ist auf dem Video zwar nicht zu hören, aber in ihrem Insta-Clip bricht großer Jubel aus – in ihrem Posting schreibt die Tänzerin: „Ich habe Ja gesagt!“.

Nikeata hält ihr Privatleben bedeckt

Über ihr Privatleben spricht die Choreografin in der Öffentlichkeit nur sehr selten. Zuletzt hatte sie im Jahr 2017 verraten, dass sie sich von ihrem damaligen Freund getrennt habe. Doch inzwischen hat Nikeata wieder eine neue und glücklichere Liebe gefunden. Laut ihrem Insta-Post haben sich die beiden schon am 16.06.2022 verlobt.

Wie der Name ihres Verlobten ist, bleibt jedoch ein Geheimnis. Aber das stört ihre Fans nicht. Denn die freuen sich für die 41-Jährige und wünschen ihr in über tausend Kommentaren alles Gute. Neben ihren Fans posteten auch bekannte Gesichter wie GNTM-Model Betty Taube oder Moderatorin Rebecca Mir ihre Glückwünsche in den Kommentaren.