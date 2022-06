In der Netflix-Serie „The Ultimatum“ sollten sechs Paare herausfinden, was die Zukunft für sie bereithält. Die Frage, die sich hier stellte: heiraten oder weiterziehen? Alexis und Hunter haben gleich mal für Aufregung gesorgt, da sie noch während der Show beschlossen haben, auszusteigen und sich zu verloben.

Jetzt haben es die beiden auch vor den Traualtar geschafft und „Ja“ gesagt.

„The Ultimatum“-Stars Alexis und Hunter haben geheiratet

Als sich Alexis Maloney und Hunter Paar bei „The Ultimatum“ beworben haben, hatten sie ein Ziel: Sie wollten ihre Beziehung auf die Probe stellen. Dafür ließ Alexis ihrem Freund die Wahl, sie entweder zu heiraten oder ohne sie weiterzuziehen. In der Reality-Show sollten die insgesamt sechs Paare nach einem kurzen, aber intensiven Kennenlernen in neuen Couples zusammenkommen und so herausfinden, ob sie den Rest ihres Lebens mit ihren ursprünglichen Partnern verbringen oder sich neu orientieren möchten.

Doch so weit ist es bei Alexis und Hunter gar nie gekommen, denn während der Re-Coupeling-Zeremonie stellte Hunter seiner Freundin die Frage aller Fragen. Vollkommen geschockt, aber dennoch voller Freude sagte Alexis „Ja“. Jetzt haben die beiden ihre Heiratspläne auch endlich in die Tat umgesetzt: Sie sind ein Ehepaar. Auf Social Media gibt Alexis jetzt Einblicke in ihre Traumhochzeit und betont, wie glücklich sie sei.

„Es geht nicht mehr nur um Alexis“

Am Wochenende stand der große Tag für das Paar an: Sie traten in Kalifornien vor den Traualtar und feierten ihre Liebe mit über 100 Gästen. Gegenüber People schwärmt Alexis über ihren Ehemann: „Es ist für uns beide ein sehr besonderer Moment, wir machen jetzt alles gemeinsam … auch wenn harte Zeiten auf uns zukommen, aber zumindest habe ich ihn an meiner Seite.“ Hunter fügt noch hinzu: „Es ist der Beginn eines neues Kapitels.“

Auch über die Zukunft scheinen sich die beiden bereits Gedanken gemacht zu haben. „Jetzt können wir endlich über Dinge sprechen, wie, wollen wir eine Familie gründen? Wollen wir für immer in Kalifornien leben? Oder wollen wir uns an einem anderen Ort niederlassen?“, so Alexis. Eines hat die 27-Jährige jetzt jedenfalls erkannt: „Es geht nicht mehr nur um Alexis. Jetzt dreht sich alles um Alexis UND Hunter …“

„Sehr froh, dass wir aus der Show ausgestiegen sind“

Wer weiß, was passiert wäre, wenn die beiden bis zum Schluss bei „The Ultimatum“ mitgemacht hätten. Für Alexis ist der Ausstieg auch heute noch die beste Entscheidung: „Ich bin so froh, dass wir aus der Show ausgestiegen sind“, erzählt sie weiter. „Man hat ganz klar gesehen, dass ich mit der Intention in die Sendung gekommen bin, Hunter heiraten zu wollen. Es war zwar wirklich schwer für mich, mit keiner anderen Person eine Verbindung aufzubauen, andererseits hat das auch bestätigt, wie sehr ich Hunter liebe.“

Hunter stimmt seiner Ehefrau voll und ganz zu: „Wir wollten so authentisch wie möglich sein. Unsere Reise hat uns dann schließlich dahin getrieben, das Experiment schon früher zu verlassen. Das bereue ich zu keiner Sekunde, da wir uns beide treu geblieben sind.“ Und dann gab es auch noch ein Happy End …

Was sagt ihr: Waren die beiden authentisch? Ja, total. Nein, habe es ihnen nicht abgekauft.

Quiz Maker – powered by Riddle