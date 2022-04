Es sind Tränen geflossen und es wurden Herzen gebrochen: Das Drama in der neuen Netflix-Serie „The Ultimatum“ ist wohl kaum zu überbieten. Fans können eine zweite Staffel kaum erwarten! Umso erfreulicher, dass Netflix diese bereits bestätigt hat. Und nun sind auch schon erste Informationen zu den neuen Folgen durchgesickert. Fest steht: Die Show wird diverser.

Wer wird sich in Staffel zwei „The Ultimatum“ stellen?

Zweite Staffel von „The Ultimatum“ kommt

Was war das für ein Drama: Nach „Too Hot To Handle“ und „Love is blind“ ist Netflix mit „The Ultimatum“ wieder einmal ein wahres Streaming-Meisterwerk gelungen – zumindest für alle Reality-TV-Fans und Liebhaber des Trash-TVs!

In der neuen Netflix-Serie werden Paare ordentlich auf die Probe gestellt, denn sie müssen sich entscheiden: Heiraten oder Schluss machen. Sechs Pärchen fanden sich in Staffel eins für den ultimativen Heiratstauglichkeitstest zusammen. Und es wurde (fremd-)gekuschelt, gestritten und heftig diskutiert. Kein Wunder, dass die Show gut beim Publikum ankam, denn das Format hat wohl alles was wir uns von einer soliden Reality-TV-Show erwarten.

Aufgrund des Erfolgs hat Netflix auch schon eine zweite Staffel von „The Ultimatum“ bestätigt. Und nun sind auch schon erste Details durchgedrungen. Die Serie bekommt ein zeitgemäßes Update. Denn wie bereits feststeht, soll in Staffel zwei ein größerer Fokus auf Diversität gelegt werden.

Staffel zwei soll LGBTQ-Community zelebrieren

Das US-Magazin „Variety“ berichtet, dass ausschließlich queere Kandidatinnen und Kandidaten im Zentrum der weiteren Staffel stehen werden. Der Cast soll zudem laut dem Produzenten Chris Coelen „hauptsächlich weiblich“ sein. Und übrigens dürfte das nicht die einzige Repräsentation der LGBTQ-Community in einer Datingshow bleiben: Laut den Machern könnte bald auch eine queere Version von „Love is blind“ folgen.

Laut dem Produzenten würden die Strukturen der Show gerade noch ein Hindernis dafür darstellen, aber er und seine KollegInnen würden darüber nachdenken. Er verriet: „Ich kann nur sagen, dass wir alle repräsentieren wollen und versuchen, dafür eine Lösung zu finden.“

Wann genau die neue Staffel veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Doch da die Show von Anfang an auf mindestens zwei Staffeln ausgelegt war, dürfte die kommende Staffel schon in Arbeit sein. Also wer weiß, vielleicht müssen sich Fans der Serie gar nicht mehr so lang gedulden!?