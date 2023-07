Die wahre Liebe zu treffen ist für viele ein Ziel, das noch in unbekannter Ferne liegt. Doch drei Sternzeichen erreichen dieses Ziel jetzt völlig überraschend!

Das kann aber auch negative Konsequenzen haben.

Löwe

Die Single-Löwen haben eigentlich schon länger die Hoffnung auf eine gut funktionierende Beziehung aufgegeben. Denn ihre bisherigen Datingerfahrungen brachten nur Enttäuschungen und Ablehnung. In den letzten Wochen und Monaten lag ihr Fokus deshalb auf dem Spaß! Die Löwen wollten sich austoben und den Hot Girl Summer in vollen Zügen genießen. Doch ganz überraschend entpuppt sich eine Person, mit der sich die Löwen eigentlich nichts Ernstes vorstellen konnten als ganz besondere Person. Jetzt liegt es an dem Tierkreiszeichen, über den eigenen Schatten zu springen und zu den Gefühlen zu stehen.

Skorpion

Die Skorpione waren in ihrer aktuellen Beziehung eigentlich ziemlich gefestigt. Sie haben sich an ihren Alltag gewöhnt und genießen das, was sie als Work-Life-Balance wahrnehmen. Doch ihr Alltagstrott wird in den kommenden Wochen von einer überraschenden Begegnung komplett auf den Kopf gestellt. Denn plötzlich merken die Skorpione, dass es für sie noch so viel mehr geben könnte. Die neue Person im Leben zeigt nämlich, was den Skorpionen in ihrer bisherigen Beziehung gefehlt hat und warum sie bisher noch nicht für den nächsten Schritt bereit waren. Wird es also Zeit für eine Trennung und einen Neuanfang?

Wassermann

Auf die Wassermänner wartet ein Sommer wie er in den Liebesromanen niedergeschrieben wurde. Denn sie erleben das klassische unverhoffte „meet cute“; also ein zuckersüß-kitschiges Aufeinandertreffen mit einer Person, die sich schon kurz darauf als ihre wahre Liebe herausstellt. Denn die Person hat einfach alles, wonach sich die Wassermänner so lange gesehnt haben. Und das, obwohl sie jetzt gerade erst mit ihrem Single-Dasein ins Reine gekommen sind und sich in ihrem Alltag vollkommen gefestigt haben. Dadurch wird der Start zwar ein bisschen überrumpelnd; es lohnt sich aber, an dieser Beziehung dranzubleiben!