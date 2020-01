Via Instagram hat Model Lena Gercke jetzt verkündet, dass sie Mama wird. Dort postete die 31-Jährige einen eindeutigen Schnappschuss.

Überglücklich strahlt sie samt Babybauch in die Kamera.

Lena Gercke postet Babybauch-Foto auf Instagram

“1+1=3”, schreibt das Model unter ihrem aktuellsten Instagram-Posting. Damit verkündete Lena Gercke ihren Fans nun, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Auf dem Schnappschuss zeigt sie ihren Babybauch und der ist schon ziemlich rund. Außerdem veröffentlichte sie ein zweites Bild gemeinsam mit ihrem Freund und Papa in spe Dustin Schöne. Das Foto dürfte im gemeinsam Liebesurlaub in den österreichischen Bergen entstanden sein. In welchem Monat sie ist, verriet Gercke allerdings nicht.

Fans sind begeistert und gratulieren dem Model und ihrem Freund zu den Baby-News. Darunter auch einige prominente Glückwünsche. So kommentierten etwa unter anderem Sophia Thomalla und Bonnie Strange das Babybauch-Foto und wünschen dem Paar alles Gute.

Baby-Gerüchte bestätigt

Fans spekulierten offenbar schon länger, dass Lena Gercke schwanger sein könnte. Denn immer wieder zeigte sie sich auf Social Media in den vergangenen Monaten mit weiten Pullis und eher bedeckt. Zudem heizte auch dieses Foto die Gerüchteküche an. Fans wunderten sich über die Oberweite des Models, die auf diesem Schnappschuss verdächtig groß ist.

Baby-News: Auch Dustin Schöne freut sich

Nicht nur Lena, sondern auch Regisseur Dustin Schöne postete die frohe Botschaft auf seinem Instagram-Account. Denn auch er veröffentlichte das Foto seiner schwangeren Freundin. Die beiden machten ihre Beziehung im Frühjahr 2019 öffentlich.