KREISCH-ALARM!!! Die Spice Girls verkündeten jetzt, dass zum 25-jährigen Jubiläum am 29. Oktober eine Neuauflage ihres erfolgreichsten Albums “Spice” erscheinen wird – mit den ikonischen Songs aus den 90ern plus Bonus Tracks!

Also wir geben uns das Album fix. Weil: This is what we want, “what we really really want”! 😀

Spice Girls Album-Release zum Jubiläum

Erst an solchen Meldungen merkt man, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Das erfolgreichste Album ‘Spice’ unserer Lieblings-Girlband wird 25 Jahre alt! Können wir das wirklich glauben? Nein, irgendwie nicht! 😪 Für ihr Jubiläum überlegten sich alle Girlband-Mitglieder gemeinsam etwas Neues (Jap, einschließlich Posh). Am Mittwoch schlossen sich Ginger, Posh, Scary, Sporty und Baby Spice auf Instagram zusammen, um der Welt die tollen Neuigkeiten zu verkünden. Es muss schließlich auch mal schöne Nachrichten geben. Und unserer Meinung nach gehört Nostalgie definitiv dazu!

Ihr neues Album, eine Neuauflage vom “Spice”-Album, enthält alle Songs des originalen Albums plus Bonus Tracks. Auch der neue Song “Feed your Love” , bei dem auch Victoria Beckham mit dabei ist, sowie unveröffentlichte Aufnahmen aus ihren Archiven, sind dabei. Außerdem gibt es sogar eine Limited Edition von bunten Kassetten und Vinylplatten, um der Nostalgie noch einmal richtig zu frönen. Es erscheint am 29. Oktober – also für alle, die Geschenkideen für Weihnachten brauchen, here you go! 😉

Mitglieder schwelgen in Nostalgie

Mit dem nostalgischen Album möchte die Band ihren treuen Fans danken. “[..] ich danke allen, die jemals eine Spice Girls Platte gekauft haben oder im Regen standen, um uns zu begrüßen oder ganz in Pink gekleidet waren, einen Trainingsanzug angezogen, eine rote Perücke aufgesetzt, einen Catsuit mit Leopardenprint getragen oder Vics ikonischen Schmollmund gezogen haben”, bedankt sich Mel B bei ihren Fans. Auch die anderen Mitglieder können ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen. Für die Band seien es tolle Erinnerungen, auf die sie zurückblicken können und das alles nur wegen ihrer Fans.