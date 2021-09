Rose McGowan teilt jetzt ordentlich gegen Oprah Winfrey aus! Sie kritisiert in erster Linie die Freundschaft zwischen ihr und Harvey Weinstein. Auf Twitter bezeichnet die ehemalige “Charmed”-Darstellerin die Talkshow-Ikone daher als “fake”.

Außerdem nennt Rose die Talkshow-Queen eine “Eidechse”.

Rose McGowan ist das Aushängeschild der #MeToo-Bewegung. Die ehemalige “Charmed”-Darstellerin war eine der ersten Frauen Hollywoods, die dem Ex-Filmmogul Harvey Weinstein sexuellen Missbrauch vorwarf – und somit auch den Stein ins Rollen brachte. Dass ausgerechnet Oprah Winfrey eine Freundschaft zu dem Ex-Filmmogul pflegte, ist ihr offenbar ein riesen Dorn im Auge. Sie wirft der Talkshow-Ikone nun vor, sie sei falsch und würde ihre Unterstützung für die Missbrauchsopfer nur vortäuschen. Auf Twitter schreibt Rose: “Ich bin froh, dass immer mehr die hässliche Wahrheit über Oprah erkennen. Ich wünschte, sie wäre echt, aber das ist sie nicht”, schreibt sie zu einem Bild, auf dem Winfrey den Produzenten auf die Wange küsst.

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0