Eine toxische Freundschaft kann sehr belastend sein und wirkt sich auch negativ auf alle anderen Beziehungen aus. Deshalb solltest du dich von solchen Freunden lieber fern halten.

Anstatt dich aufzubauen, wenn es dir schlecht geht, zieht dich eine toxische Freundin noch mehr herunter. Statt dir ein gutes Gefühl zu geben, verunsichert sie dich und statt dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, bekommst du gemeine Sprüche zu hören. Das sind Hinweise darauf, dass du dich in einer toxischen Freundschaft befindest:

1. Einseitige Gespräche zerstören deine Freundschaft

Wenn die beste Freundin die ganze Zeit nur von sich erzählt, ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass eure Freundschaft toxisch ist. Die ganze Zeit geht es nur um sie und ihre Probleme, niemals würde sie fragen wie es dir geht. Natürlich kann das ein-, zweimal vorkommen, allerdings sollte dieses Verhalten nicht zur Gewohnheit werden. Denn in einer gesunden Freundschaft kann man über alles reden, auch noch so kleine Probleme, die man derzeit hat. Dafür sind echte Freunde nun mal da.

2. Freunde sollten sich entschuldigen können

In jeder Freundschaft gibt es Meinungsverschiedenheiten oder man streitet einmal – das ist vollkommen normal. Allerdings ist es dann auch wichtig, sich seine Fehler einzugestehen und über seinen Schatten zu springen und sich zu entschuldigen. In einer toxischen Freundschaft vergisst die beste Freundin das gerne mal und entschuldigt sich für gar nichts. Stattdessen verdreht sie die Geschichte lieber so, dass du dich am Ende schuldig fühlst. Das ist keine gesunde Freundschaft und ihr solltet dringend einmal darüber reden.

3. Egoismus hat bei einer Freundschaft keinen Platz

Als ob es nicht reichen würde, dass deine beste Freundin nur über sich redet und sich nie für ihre Fehler entschuldigt, kann sie sich außerdem nicht über deine Erfolge freuen. Das ist ein großer Indikator für eine toxische Beziehung. Du hast eine Prüfung bestanden oder einen neuen Job ergattert und erzählst deiner Freundin ganz stolz davon? Doch ausgiebig für dich freuen kann sie leider dich – lieber wird direkt von einem eigenen Erfolgsmoment berichtet und erwartet, dass du deine Glückwünsche aussprichst. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass du eine toxische Freundschaft hast.

4. Eifersucht hat hier nichts zu suchen

Obwohl deine beste Freundin unglaublich egoistisch ist und nur von sich selbst redet, wird sie plötzlich extrem eifersüchtig, wenn du einmal keine Zeit für sie hast? Auch das ist ein Hinweis für eine toxische Freundschaft. Meist beschwert sie sich so lange darüber, bis du dich schuldig fühlst und glaubst, tatsächlich einen Fehler gemacht zu haben, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Bevor du allerdings gleich alles hinwirfst, solltest du zuerst mit ihr darüber reden. Vielleicht merkt sie selbst nicht einmal, was sie eurer Freundschaft antut.

5. In einer Freundschaft sollte man sich nicht beleidigen

Ehrlichkeit ist das A und O in einer guten Freundschaft. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Beleidigungen. Eine toxische Person überschreitet diese Grenze gern und verletzt dich mit ihren Worten, ohne es zu merken. Es kann auch vorkommen, dass eine Freundin die Beleidigungen nicht nur dir ins Gesicht sagt, sondern dich vor anderen Menschen bloßstellt, indem sie deine Schwächen offenbart.

Was man tun kann, wenn man in einer toxischen Freundschaft gefangen ist

Solltest du diese Merkmale einer toxischen Freundschaft erkennen, ist es besonders wichtig mit deiner Freundin darüber zu reden. Die Freundschaft einfach aufzugeben, ohne etwas zu sagen ist keine gute Option, denn vielleicht weiß sie nicht einmal, dass sie etwas falsch macht. Suche das Gespräch und erkläre, wie du dich fühlst und was das Verhalten mit dir macht. Zeigt sie Verständnis, ist das zwar ein gutes Zeichen, bedeutet aber nicht, dass sie sich wirklich ändern wird. Toxische Verhaltensweisen sind oft tief in einem Menschen verankert und sehr schwer loszulassen. Allerdings ist es wichtig den Menschen, die dir wichtig sind eine zweite Chance zu geben.

Sollte sich nach dem Gespräch aber noch immer nichts ändern, ist es manchmal am besten ein kleines bisschen egoistisch zu sein. Gerade, wenn eine Freundschaft schon lange besteht, fällt es schwer, sie zu beenden. Trotzdem solltest du dir bewusst machen, dass ein solches Verhalten langfristig nicht gut für dich ist. Wahre Freunde unterstützen dich, gehen mit dir durch dick und dünn und verschönern jeden noch so grauen Tag.