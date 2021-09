Einstein-Fans aufgepasst! Jetzt habt ihr die Chance eines seiner Manuskripte zur Allgemeinen Relativitätstheorie zu ergattern. Allerdings müsst ihr dafür wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn den Wert des Dokuments, das demnächst versteigert werden soll, schätzen Experten nämlich auf etwa zwei bis drei Millionen Euro.

Das teilte nun das Autkionshaus Christie’s mit, das das wertvolle Manuskript versteigert.

Versteigerung: Einstein-Manuskript im Wert von 2 bis 3 Millionen Euro

Es handle sich “zweifellos um das wertvollste Einstein-Manuskript”, das jemals zur einer Versteigerung angeboten wurde, so das Auktionshaus Christie’s. Im November soll das Dokument des Physikers Albert Einstein zur Allgemeinen Relativitätstheorie versteigert werden. Das Manuskript verfasste der Nobelpreisträger in den Jahren 1913 und 1914 gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen und engen Vertrauten Michele Besso. Insgesamt umfasst das Dokument 54 Seiten.

Äußerst seltenes Forschungsmanuskript

Handschriftliche Forschungsmanuskripte des Physikers aus dieser Zeit seien sehr selten, so die Experten des Auktionshauses. Ein weiteres bekanntes Manuskript aus dieser Zeit befindet sich aktuell im Einstein-Archiv in Jerusalem; und zwar das sogenannte “Züricher Notizbuch”, das in der entscheidenden Phase seiner Forschungen entstanden ist. Auch das Manuskript, das das Auktionshaus im November versteigert, verfasste Albert Einstein in Zürich, als er seine Allgemeine Relativitätstheorie entwickelte. Diese Theorie hat das Verständnis der Menschheit vom Universum und wichtiger physikalischer Phänomene grundlegend verändert und revolutioniert.