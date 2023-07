Eiscreme ist zweifellos eine der größten Freuden des Sommers. Doch hast du dir jemals überlegt, was deine Art des Eisessens über deine Persönlichkeit aussagen könnte? Nein? Zugegeben, wir auch nicht, but here we are!

Von zarten Schleckern bis hin zu eifrigen Bissgenießern – hier erfährst du, was deine Eis-Essgewohnheiten über dich verraten.

Das verrät deine Art Eis zu essen über deinen Charakter

Schoko oder Vanille? Wassereis oder Milcheis? Stanitzel oder Becher? Beim Thema Eiscreme scheiden sich bekanntlich ja oft die Geister! Aber wusstest du, dass vor allem die Art, WIE man das Eis isst, ganz schön viel über den eigenen Charakter verraten kann?

Wie akkurat die folgende Analyse ist, muss natürlich jede:r für sich selbst entscheiden. Aber gleich vorweg: ganz egal welche Art des Eisessens du bevorzugst, das Wichtigste ist, dass du es genießt. Denn der Sommer und damit die Eis-Season geht immer viel zu schnell vorbei. Also schnapp dir am besten gleich eine Kugel deines Lieblingseis während du den Artikel weiterliest. Und jetzt gut aufgepasst!

1. Schlecken

Wir starten gleich mit der einzig wahren Methode das Eis zu essen … kleiner Scherz. Aber klar ist, wenn du dein Eis langsam und genussvoll ableckst, bist du jemand, der das Leben in vollen Zügen genießt. Du nimmst dir Zeit, um die subtilen Aromen zu erkunden und die Textur auf deiner Zunge zu spüren. Heißt: Du bist geduldig, sinnlich und kannst den Moment voll auskosten. Menschen, die ihr Eis auf diese Weise genießen, sind aber generell sehr aufmerksam und achten stets auf Details. Intrigen und negatives Denken können sie hingegen gar nicht ausstehen. Sie sind deshalb als besonders umgängliche Zeitgenossen bekannt!

2. Beißen

Die sogenannten „Beißer“ haben im Freundeskreis bestimmt schon für einige Diskussionen rund um das Thema Eisessen gesorgt. Einige Schlecker würden den Beißer vielleicht sogar als den Psychopathen unter den Eisess-Typen bezeichnen. Soweit würden wir natürlich nicht gehen, aber ganz ehrlich: allein beim Gedanken daran wird uns ganz anders zumute. Bzw. unsere empfindlichen Zähne würden einen Aufschrei machen. Aber Zähne hin oder her, kommen wir zum Wesentlichen: wenn du gerne gleich in dein Eis beißt und es schnell verputzt, bist du jemand, der voller Energie steckt – das ist schon mal klar! Du bist aber auch impulsiv, abenteuerlustig und liebst es, dich von deinen Instinkten leiten zu lassen. Du bist ein Mensch der Taten, einer der gerne Dinge anpackt und die Welt um sich herum erobert.

3. Löffeln

Egal ob in der Tüte oder im Becher: ohne Löffel geht bei dir nichts? Das zeigt von deiner raffinierten Persönlichkeit. Denn Löffler:innen haben ganz klar eine Vorliebe für Ordnung und Struktur. Und durch den Löffel ersparen sie sich immerhin klebrige Mundwinkel und mögliche Flecken auf der Kleidung. Denn wenn Löffel-Befürworter:innen etwas nicht ausstehen können, dann ist das ein ungepflegter Look. Sie legen grundsätzlich großen Wert auf Stil und Eleganz. Und sie lieben es einfach, sich mit den guten Dingen im Leben zu umgeben.



4. Mix & Match

Jetzt wird es besonders spannend: Du beißt, schleckst, löffelst, lutschst – und das wild durcheinander? Fest steht dann schon mal: Du lässt dir keine Vorschriften machen! Du bist ein kreativer Geist, der gerne Grenzen überschreitet und Neues erlebt! „Mixer & Matcher“ sind mega experimentierfreudig und haben von Haus aus eine neugierige Persönlichkeit. Sie verfügen außerdem über eine lebhafte Fantasie. Die Art wie sie ihr Eis essen, widerspiegelt zudem ihre offene Art. Sie sind allerdings auch etwas chaotisch und wollen sich nicht unbedingt festlegen. Das gilt im Alltag, aber auch bei ihrer Lebensplanung.