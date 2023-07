Es wird wohl einer der größten Blockbuster des Winters. „Wonka“ erzählt die Vorgeschichte zum Kinderklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und wir erfahren endlich die Hintergrundstory über den Schokoladenhersteller.

Und ganz nebenbei gibt es auch noch jede Menge Timothée Chalamet!

Timothée Chalamet spielt Willy Wonka

Timothée Chalamet kristallisiert sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem der Top-Schauspieler Hollywoods heraus. Und so wie es aussieht bekommt dieser Erfolg schon in den kommenden Monaten neue Höhepunkte. Denn neben seiner Hauptrolle in der „Dune“-Fortsetzung, die im November erscheint, übernimmt Timothée eine legendäre Rolle, die schon Schauspieler vor ihm zu absoluten Superstars und Hollywood-Ikonen gemacht hat: Willy Wonka.

Denn der 27-Jährige spielt in dem Prequel „Wonka“ die titelgebende Hauptrolle und erzählt die Ursprungsgeschichte des Schokoladenmachers, den wohl die meisten noch aus der Kindheit kennen. Eine Rolle, über die im Vorfeld schon viel spekuliert wurde. Wird Timothée den Vorgängern Gene Wilder und Johnny Depp gerecht? Wird er etwa singen? Und wie kann eine zeitgemäße Brücke zu der teils absurden Geschichte aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“ geschlagen werden.

Auf einige dieser Fragen bekommen wir jetzt eine Antwort. Denn der erste Trailer ist da und zeigt: Es wird getanzt, gezaubert und viel verträumt geschaut. Aber seht selbst:

Erste Cameos im Trailer

Inhaltlich geht es um den erfinderischen Willy Wonka, dessen größter Traum es ist, Schokolade herzustellen. Doch die „Schokoladenmafia“ hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Menschen, die ähnliche Pläne hatten, an ihren Träumen gehindert. Wonka ist aber anders als die anderen und versucht mit außergewöhnlicher und magischer Schokolade, die Welt von sich zu überzeugen. Ein Highlight aus dem Trailer ist etwa die „Schwebeschoki“. Und wir sehen: Willy Wonka kann sich seine Träume erfüllen; und schafft ganz nebenbei eine etwas zauberhaftere Welt! Doch nicht alle gönnen ihm den Erfolg.

In dem ersten Trailer sehen wir aber nicht nur, wie sich Timorhée als Wonka mit ikonischem Mantel und Zylinder macht. Auch die ersten Cameos werden enthüllt. So spielt Hugh Grant etwa einen Oompa Loompa, der schon in den wenigen Sekunden Spielzeit für ein Schmunzeln sorgt. Denn offenbar bekommt der Schauspieler eine Gesangseinlage wider Willen. Und auch „Mister Bean“-Darsteller Rowan Atkinson ist im Trailer als Pfarrer zu sehen, der vor einer Giraffe flüchtet. Klingt gigantisch? Tja, so sieht es auf den ersten Blick auch aus. Ob die XXL-Sets, Tanzeinlagen und CGI-Effekte aber auch wirklich überzeugen sehen wir dann im Dezember. Denn „Wonka“ soll schon zu Weihnachten in die Kinos kommen. Laut dem verantwortlichen Studio Warner Bros startet der Film bereits am 15. Dezember in Nordamerika; auch hierzulande ist ein Dezember-Kinostart geplant.