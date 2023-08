Vor allem nach einer viel zu warmen Sommernacht gibt es wohl nichts Besseres als ein erfrischendes Glas Wasser am Morgen. Doch eine Zahnärztin auf Tiktok verrät nun, wieso man mit dem ersten Schluck unbedingt bis nach dem Zähneputzen warten sollte.

Spoiler: Ihre Erklärung macht durchaus Sinn.

Deshalb solltet ihr niemals direkt nach dem Aufstehen Wasser trinken

Kennt ihr das? Ihr wacht morgens auf und versprüht plötzlich einen riesigen Durst? Und ihr fühlt euch, als ob ihr kurz vorm Dehydrieren seid? Kein Wunder, denn während des Schlafens reduzieren unsere Speicheldrüsen die Speichelproduktion, um Energie zu sparen. Wenn wir nachts durch den Mund atmen, verdunstet die Feuchtigkeit darin, was tatsächlich zu leichter Dehydrierung führt. Deshalb wachen wir eben oft mit einem großen Durst-Gefühl auf. Wenn dann auch noch etwas Salziges am Vorabend gegessen wurde, ist der Durst eures Lebens vorbestimmt!

Doch so verlockend es auch sein mag, direkt nach dem Aufwachen gleich ein großes Glas Wasser zu trinken, eine Zahnärztin warnt nun eben genau davor. Ein Schluck Wasser nach dem Aufwachen sei laut der Ärztin nämlich nicht nur unappetitlich, sondern kann im schlimmsten Fall auch krank machen. Aber wie kann das sein?

Zahnärztin gibt Tipps auf Tiktok

Auf ihrem Tiktok-Account teilt die Zähnarztin und Heilpraktikern Bita Alavi (@doc.bita) regelmäßig Tipps und Tricks rund um das Thema Zahngesundheit. Ein kürzlich veröffentliches Video aus ihrer Reihe „Dinge, die ich als Zahnärztin nie machen würde“ sorgt nun aber für Aufmerksamkeit. Denn in dem Clip erklärt sie, dass man morgens nie direkt Wasser trinken sollte! „Aus zahnmedizinischer Sicht kann ich dazu nur sagen, tut es nicht.“, sagt sie dazu.

Der Clip ging sofort viral und inzwischen verzeichnet das Video bereits über 700 Tausend Aufrufe. Außerdem tummeln sich mehr als 600 Kommentare unter dem Posting. Die meisten User:innen sind fassungslos. „Und das, obwohl uns immer eingetrichtert wird, wir sollen direkt am Morgen ein Wasser mit Zitrone, Ingwer, Gurke und Co. trinken“, kommentiert zum Beispiel eine Userin. Eine andere fragt sich, wie sie den Tipp umsetzen soll: „Wenn ich aufwache, bin ich schlimmer als jede Rosine, mein Körper schreit nach Wasser! Was soll ich machen?“.

Kein Wasser vor dem Zähneputzen: Das ist der Grund

Doch laut der Zahnärztin geht es bei ihrem Tipp gar nicht darum, das Glas Wasser ganz auszulassen. Wieso auch, ausreichend Wasser zu trinken ist und bleibt enorm wichtig. Aus Bitas Sicht sei es allerdings das Beste, erst die Zähne zu putzen und dann etwas zu trinken. So erklärt sie in dem Clip: „Über Nacht sammeln sich super viele Bakterien, Stoffwechsel-Produkte, Gifte, alles Mögliche in eurer Mundhöhle – und das ist wirklich nicht wenig. Wenn ihr das direkt morgens schön mit Wasser runterspült, dann landet das alles im Körper und verteilt sich da.“

Ärztin empfiehlt Ölziehen

In ihrem viralen Clip gibt Bita Alavi aber noch einen anderen Tipp! Und zwar empfiehlt sie noch Ölziehen vor dem Zähenputzen. Denn wie wir ja nun wissen, ist unser Mund ein Brutplatz für Bakterien, die in der Nacht vermehrt werden. Das Ölziehen kann dabei helfen, diese Bakterien zu reduzieren. Wer sich jetzt fragt, was Ölziehen überhaupt sein soll und ob es sich hierbei wieder um einen neuen Tiktok-Trend handelt: neu ist der Hype eigentlich gar nicht!

Tatsächlich ist das „Oil Pulling“ ein bewährtes Naturheilverfahren das in Indien schon seit Jahrhunderten angewendet wird. Bei der Praxis wird Öl (Kokosöl zum Beispiel) mehrere Minuten im Mund geschwemmt und dann (ganz wichtig!) wieder ausgespuckt! Denn das Öl bindet die Bakterien und diese werden beim Ausspucken des Öls aus dem Mund entfernt. Falls ihr noch mehr über Oil Pulling erfahren wollt, haben wir hier noch einige Infos für euch parat.