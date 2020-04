Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus beim Bezahlen in Geschäften und Apotheken zu verringern, wurde das Kontaktlos-Limit der Bankomatkarte erhöht. Nun muss man bei einer Zahlung von bis zu 50 Euro keinen Pin mehr eingeben.

Bisher war das nur bei einem Einkauf im Wert von bis zu 25 Euro möglich.

Kontaktlos Zahlen bis zu 50 Euro

Die österreichischen Banken haben in Absprache mit den für Karteninfrastruktur zuständigen PSA Payment Services Austria das bisherige Kontaktlos-Limit von 25 Euro verdoppelt. Damit möchte man Berührungen der Bezahlterminals durch Kunden minimieren und dadurch das Ansteckungsrisiko mit dem das Coronavirus verringern.

Erhöhtes Bankomatkarten-Limit während Corona-Krise

Die Änderung führt die PSA durch ein Software-Update durch. In einigen Geschäften ist es schon ab 2. April möglich, bis zu 50 Euro mit der Bankomatkarte ohne Eingabe des PINs zu bezahlen. Flächendeckend soll das erhöhte Limit übrigens ab 13. April zum Einsatz kommen.

Allerdings will man nicht die kumulierte Gesamtsumme anheben, ab der man den PIN einmalig wieder eingeben muss. Sie bleibt weiterhin bei insgesamt 125 Euro. Wer in mehreren Einkäufen hintereinander also mehr als 125 Euro ausgibt, muss trotzdem den Terminal angreifen. Damit soll das Sicherheitsrisiko bei Diebstahl oder Verlust unverändert gering bleiben. Das erhöhte Limit gilt übrigens vorerst so lange die Corona-Krise und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen andauern.