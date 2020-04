Gibt es etwa ein Liebescomeback bei Janine Pink und Tobi Wegener? Denn als Janine bei der gestrigen Folge (01. April) von “Promis unter Palmen” kurz vor dem Ausschied stand, rettete Tobi seine Ex-Freundin mit seiner Wahlstimme.

In Tränen lagen sich die beiden anschließend in den Armen und wirkten dabei ziemlich vertraut.

Emotionaler Exit: Tobi rettet Janine Pink vor Rauswurf

Der gestrige Exit bei “Promis unter Palmen” hätte emotionaler nicht sein können. Denn aufgrund der Niederlage von Bastian Yotta und seinem Team musste der Unternehmer schließlich zwei Teilnehmer aus seinen eigenen Reihen für den Ausschied nominieren. Er entschied sich schließlich für Janine Pink und Eva Benetatou. Somit standen die beiden Frauen für den Exit zur Auswahl. Ihre Mitstreiter entschieden sich sehr unterschiedlich. Am Ende hatten Janine und Eva jeweils gleich viele Stimmen. Janines Verflossener Tobi hatte schlussendlich die schwierige Aufgabe mit seiner Wahl eine der beiden aus dem Wettbewerb zu werfen.

Sowohl die Zuschauer als auch seine Kontrahenten rechneten dabei damit, dass sich der 26-Jährige für seine Ex-Freundin Janine entscheiden würde, die ihn bei seiner Ankunft auf der Insel alles andere als herzlich empfing. Doch dann die Überraschung. Tobi ließ Janine eine Runde weiter. Für Eva dagegen ist das Abenteuer “Promis unter Palmen” nun vorbei.

Tobi und Janine: Liebescomeback bei Promis unter Palmen?

Nach der Entscheidung ging es allerdings noch emotional weiter. Denn Tobi nahm Janine zur Seite und gestand ihr seine Gefühle. “Janine, wir hatten eine gemeinsame Zeit. Ich habe nie ein schlechtes Wort über dich verloren. Ich weiß dich menschlich zu schätzen, du bist eine loyale Frau“, erklärte er der 32-Jährigen im Gespräch. Für seine gefühlvollen Worte und den liebevollen Beweis an Janine erhielt Tobi von den anderen Kandidaten jede Menge Anerkennung. “Er ist in der Situation über sich hinausgewachsen und hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Gentleman gehandelt”, kommentierte Désirée Nick stolz Tobis Exit-Wahl.

Und auch im Netz wurde Tobi für seine Aktion gefeiert. “Nennt mich schrullig, aber was Tobi gemacht hat, war ganz großes Kino”, schreibt ein User im Netz. Zudem wünschen sich viele Zuschauer nach den großen Emotionen nun ein Liebescomeback des ehemaligen Paares. Mit Kommentaren wie “Oh, ich rieche ein großes Liebescomeback” oder “Ich will eine Tobi-Janine-Reunion” appellieren Fans nun auf Social Media an die beiden.