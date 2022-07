Könnt ihr euch noch erinnern, als Handgepäck ganz selbstverständlich im Flugpreis inbegriffen war und mit in die Kabine durfte? Bei uns verblassen diese Erinnerungen. Denn mittlerweile verlangen immer mehr Airlines dafür nochmal was extra. TikTok hat nun aber einen Hack parat, wie ihr euer Handgepäck mitnehmen könnt – und das kostenlos.

Wir verraten euch, ob der Trick was taugt oder nicht.

Oft kostet Handgepäck im Flieger extra

Ryanair, Wizz Air und EasyJet … Billigairlines erfreuen sich aufgrund ihrer äußerst attraktiven Angebote vor allem jetzt in der Urlaubszeit großer Beliebtheit. Wer aber schon mal mit Billigairlines geflogen ist, weiß, dass man am Ende oftmals draufzahlt. Sitzplatzreservierungen, Snacks und Getränke während des Fluges – mittlerweile kostet das alles extra! Und auch wer sein Handgepäck bei einem Flug mit in die Kabine nehmen möchte, muss dafür meist nochmal in die Geldbörse greifen.

Immer häufiger kommt es nämlich vor, dass nur noch eine kleine Tasche umsonst mit an Board genommen werden darf. Für diejenigen unter uns, die aber gerne mal etwas mehr Klamotten mit in den Urlaub nehmen und nicht extra dafür zahlen wollen, hat das Netz nun einen genialen Hack parat.

Mit diesem TikTok-Hack spart ihr Geld

Aber um es gleich vorwegzunehmen: Dieser Hack soll natürlich nicht dazu animieren, die geltenden Sicherheitsauflagen zu umgehen und gefährliche Dinge mit an Bord zu nehmen. Wer allerdings einfach keine Lust hat, extra draufzuzahlen und auch nicht auf seine Klamotten verzichten möchte, dem hilft dieser Tipp garantiert weiter.

Auf TikTok zeigen jetzt immer mehr User, wie sie ihre Kleidung heimlich in den Flieger schmuggeln. Das beste: Für den Trick braucht ihr lediglich einen Kissenbezug, den ihr mit euren Kleidungsstücken füllt, die nicht in dein Handgepäck passen, aber unbedingt mit in den Urlaub müssen. Je größer der Kissenbezug, desto mehr Klamotten könnt ihr logischerweise mitnehmen.

Und das Personal wird denken, dass du das Kissen natürlich zum Schlafen im Flieger benötigst. So lautet zumindest die Theorie. Doch was sagt die Crew wirklich dazu? Auch darauf liefert uns TikTok eine Antwort.

Das sagt eine Flugbegleiterin zu dem Hack

Die TikTokerin und Flugbegleiterin Linda hat sich den Hack mal genauer angeschaut. Ihre Einschätzung: „Von der Besatzung hat sicher niemand etwas dagegen.“ Auch was die Sicherheit betrifft, sieht sie keine Schwierigkeiten, wenn ein Passagier oder eine Passagierin, Klamotten in einem Kissenbezug ins Flugzeug schmuggelt.

Übrigens: Auch wir in der Redaktion haben den Hack bereits getestet und finden, dass der Trick vor allem für einen kurzen Wochenendtrip durchaus Sinn macht! Eine Frage, die wir uns allerdings nach unserem Test stellen: Wo genau haben all die TikToker dann für ihr Reise-Bügeleisen Platz? Knitterfrei geht nämlich definitiv anders! 😀