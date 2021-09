Spekulationen um eine mögliche zweite Schwangerschaft wurden in den vergangenen Wochen immer lauter. Jetzt bestätigt Kylie Jenner auf Instagram die Gerüchte: Sie erwartet ein zweites Kind.

Das Video zeigt auch Reaktionen ihrer Familie.

So reagiert Kylie Jenners Familie

Überglücklich zeigt Kylie Jenner den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. In einem eineinhalb Minuten langen Instagram-Video bestätigt sie so die Gerüchte rund um ein zweites Baby. Auch ihr Partner Travis Scott strahlt und begleitet sie zu einem Arztbesuch. Fans hören in dem Video auch den ersten Herzschlag des Jenner-Babys. “Stormi, wir bekommen ein Baby”, freut sich Kylie Jenners Mutter Kris Jenner. “Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben!”

Die Gerüchte um möglichen Nachwuchs wurden in den vergangenen Wochen immer lauter. Fans vermuteten eine Schwangerschaft unter anderem, weil Jenner kaum Fotos von ihrem Geburtstag teilte und diesen scheinbar auch nur in ganz kleinem Rahmen feierte. Auch die Tatsache, dass sie bei der “Keeping Up With The Kardashians” Reunion-Folge keinen Alkohol trank, machte viele Fans stutzig. Das öffentliche Liebes-Comeback mit Rapper Travis Scott war für viele schließlich der ultimative Beweis.

Kylie Jenner: Erneutes Versteckspiel

Doch in typischer Jenner-Manier sagte die Milliardärin nichts zu den Gerüchten und postete stattdessen fleißig Bikini-Fotos und alte Ganzkörper-Videos, um Fans zu irritieren. Erst Ende August teilte sie etwa Fotos für ihre neue Bikini-Linie “Kylieswim”.

Für die Jenner-Tochter ein bekanntes Spiel. Denn bereits ihre erste Schwangerschaft mit Tochter Stormi hielt Kylie Jenner lange geheim. Zwar wurden immer wieder Gerüchte laut, ganz sicher wusste aber niemand, ob die Jenner-Jüngste tatsächlich ein Kind erwartete. Erst im Februar 2018 – nach Stormis Geburt – veröffentlichte Jenner das YouTube-Video “To Our Daughter” und bestätigte die Gerüchte rund um die Schwangerschaft. Das Video ging damals viral und hat mittlerweile mehr als 102 Millionen Aufrufe.