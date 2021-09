Tanga hoch. Hose runter! Wir kennen den Look noch von Anfang der Nullerjahre. In diesem Jahr erfährt der String-Tanga aber sein großes Comeback! Dabei ist der Mode-Trend nicht nur was für Bella Hadid, Kylie Jenner und Co.

Es gibt Trends, von denen sich viele wünschen, dass sie niemals zurückkehren werden. Also vor allem Millenials müssen nun stark sein!

Der sichtbare Tanga ist zurück

Es kam wie es kommen musste: Mit den immer tiefer sitzenden Jeans kommen jetzt auch die sichtbaren Tangas zurück. Bereits Anfang der 2000er Jahre diente der Mikro-Tanga in erster Linie als Accessoire. Und so haben nun auch Stars und Sternchen den Trend neu für sich entdeckt. Was wir davon halten sollen? Wir wissen es nicht so recht. Aber uns gefällt der Look im Jahr 2021 definitiv besser als zur Jahrtausendwende. Aber seht selbst:

Während es uns nur wenig überrascht, dass Promis den umstrittenen Y2K-Trend fast 20 Jahre nach seiner Blütezeit wieder aufgreifen, sind wir schon verblüfft darüber, dass der Tanga auch bei Influencerinnen und auf den Straßen sein Comeback zu feiern scheint.

So geht der Look alltagstauglich

Ob die Wiederaufflammung des Trends wirklich massentauglich ist, sei dahingestellt. Wem der Look gefällt, aber keine Tangas mag oder sich nach einer dezenteren Variante sehnt, für den gibt es Kleidungsstücke mit integrierten Tanga-Schnüren. Wie hier zum Beispiel bei Musier Paris.