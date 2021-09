Eine Serie anfangen und dann mittendrin aufhören? Für diese Sternzeichen ist das keine Option – Sie sind absolute Binge Watcher.

Diese drei Sternzeichen bleiben auch mal drei Tage wach, um die Lieblingsshow durchzuschauen.

Steinbock

Kaum ein Sternzeichen hat so ein Durchhaltevermögen wie der Steinbock. Das überträgt sich auch auf das Streaming-Verhalten und macht aus vielen Steinböcken Binge Watcher. Denn Steinböcke können eine Serie nicht einfach so unterbrechen. Wenn sie sie anfangen, dann müssen sie auch das Ende erfahren – und das so schnell wie möglich. Sie schauen deshalb schon einmal die ganze Staffel in einem durch, insbesondere wenn es eine ihrer Lieblingsserien ist.

Stier

Stur wie der Stier manchmal sein kann, möchte er meistens auch die Serien strikt durchziehen. Ganz nach dem Motto: Pausen sind etwas für Schwächlinge süchteln Stiere die Serien schnell durch.

Als Organisations- und Planungsfreunde sind Stiere aber auch diejenigen, die den Binge-Marathon sorgfältig vorausplanen und sich ein Wochenende freischaufeln, um die Lieblingsserie in vollen Zügen zu genießen. Da darf dann aber auch niemand das Serienvergnügen unterbrechen; geplant ist schließlich geplant.

Krebs

Krebse sind sehr emotional und empathisch. Einen dementsprechend großen Stellenwert haben auch die Lieblingsserien der Krebse. Denn das Tierkreiszeichen fühlt mit den Charakteren mit und fiebert bei spannenden Geschichten mehr mit als manch einer in realen Stresssituationen.

Krebse sind deshalb bekannte Serienjunkies. Bei ihnen kann es schon einmal passieren, dass die Lieblingsserie unabsichtlich in einem durchgeschaut wird – einfach weil man es kaum erwarten konnte, weiterzuschauen und zu erfahren, was die nächsten Schritte der Charaktere sind.