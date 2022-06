Der öffentliche Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknrecht nimmt einfach kein Ende. Lange wirkte es so, als hätten sich die beiden zusammengerauft – doch das war wohl ein Irrtum. Der Konflikt hat jetzt ein neues Level erreicht. Denn nun wirft die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrem Ex nämlich vor, ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie seit mehr als zwei Monaten nicht mehr besucht zu haben.

Erst letztens teilte die Influencerin ihren Followern mit, dass Jimi sie sogar auf sämtlichen Plattformen blockiert habe.

Laut Yeliz Koc hat Jimi Snow seit Wochen nicht besucht

Yeliz und Jimi Blue … Ein never ending Instagram-Rosenkrieg. Noch während Yeliz mit ihrer Tochter schwanger war, gingen die beiden vergangenes Jahr getrennte Wege. Doch die Trennung verlief alles andere als reibungslos. Ihren Konflikt trugen die beiden nämlich öffentlich in ihrer Insta-Story aus, sodass es jeder mitverfolgen konnte. Nur kurz nach Snows Geburt wurde es etwas ruhiger um die beiden. Sie schienen die Wogen geglättet zu haben. Aber schon bald nahm ihr öffentlicher Konflikt wieder an Fahrt auf. Inzwischen hat der „Die Ochsenknechts“-Star seine Verflossene sogar schon auf jeglichen Plattformen blockiert.

Doch laut Yeliz ist nicht sie die Leidtragende des erzwungenen Abstands. Als sie sich in ihrer aktuellen Instagram-Story den Fragen ihrer Fans stellt, verrät die 28-Jährige, dass Jimi seine Tochter schon seit mehr als zwei Monaten nicht mehr gesehen habe. Einer ihrer Follower wollte nämlich wissen, wann er Snow das letzte Mal besucht hat. „Am 10. April, als er für zwei Stunden da war, um seine Möbel abzuholen“, antwortete Yeliz darauf. Aber nicht nur der 30-Jährige soll sich schon länger nicht mehr gemeldet haben.

Bild: _yelizkoc_ / Instagram

Kein Weihnachten mit den Ochsenknechts

Auch seine restliche Familie melde sich kaum, um sich über die Kleine zu erkundigen, fügte Yeliz noch hinzu. Kein Wunder, dass Yeliz keine Lust hat, sich beim nächsten Weihnachtsfest mit Jimis Familie an einen Tisch zu setzen. Die Entscheidung habe sie allerdings schon getroffen, als sie die Sky-Serie über die Familie gesehen habe und deshalb mitbekommen habe, wie die Ochsenknechts vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten über sie gesprochen hat.

Bild: _yelizkoc_ / Instagram

Das nächste Mal werden sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wahrscheinlich vor Gericht sehen. Worum es dabei genau geht, hat Yeliz bisher aber noch nicht verraten. Doch das Verfahren geht angeblich nicht von der Influencerin aus. Mit Jimi vor Gericht zu stehen, habe sie niemals gewollt – dies verriet sie vor einigen Wochen in ihrer Instagram-Story. Aber inzwischen könne sie den Termin nicht mehr erwarten. Denn offenbar sollen Fans noch nicht einmal ansatzweise ein Bild davon haben, was tatsächlich alles passiert sei. „Irgendwann kommt immer alles ans Tageslicht und auf diesen Tag freue ich mich“, so Yeliz.