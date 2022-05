Mit der Sonne um die Wette strahlen, diese Momente einfangen und damit auf den Social Media Kanälen herausstechen – das wollen wir alle! Trotz Styling und mühsamen Vorbereitungen lassen sich unsere Vorstellungen eines perfekten Bildes oftmals nicht so einfach in die Tat umsetzen. Vor allem im Sommer erschweren starkes Sonnenlicht und Meeresspiegelungen das Selfie-Knipsen. Wir verraten dir in diesem Artikel, wie du diese Probleme umgehst und on top den perfekten Gold-Schimmer bei Tag und Nacht in dein Gesicht zauberst.

Bronze it, Baby

More is more! Im Alltag wirkt der hochpigmentierte „Bronze and Highlight“-Look gewagt und ist für viele too much, doch für ein sommerliches Selfie, sind diese beiden Produkte ein absolutes MUST! Sie verleihen jedem Foto die gewollte-leichte Sommerbrise, auch ohne Urlaubsaufenthalt und der nötigen Bräune im Gesicht. Denn gerade zu Beginn des Sommers willst du vermeiden, dass deine Blässe mit der Sonne um die Wette strahlt. Selfie-Time!

Sunshine Gold mit Weitblick

Wir haben es gefunden: Ein Smartphone, das uns versteht und uns den Wunsch eines perfekten Selfies erfüllt! Das Smartphone V23 5G von vivo hat ein „Auge“ für die Naturschönheit unserer Selbst und den besonderen Summer-Flair, bei Tag und Nacht. Dank der integrierten LED-Lichter für professionelle Selfies strahlen wir von ganz allein. Eine fortgeschrittene Dual-Selfie-Kamera mit hoher Qualität begeistert mit gestochen scharfen Fotos und einer Weitwinkel-Frontkamera, die sich ideal für Gruppen-Selfies eignet. Für den sommerlichen Touch sorgt zudem das Farbwechselglas auf der Rückseite des Smartphones, das von warmen Orange-Gold-Tönen bis hin zu Grün-Blau-Nuancen wechselt. So erweckt vivo die Schönheit in dir.

Filter-Effekt

Bei Filter-Effekten greifen wir ein wenig mehr in die Trickkiste. Filter meinen es oftmals zu gut mit uns und unserer Haut, doch lassen den Anschein nach Außen schnell trügen und täuschen zudem auch noch unser Selbstbild. Darum greifen wir zu warmen sommerlichen Tönen bei den Filter-Vorlagen und erreichen damit den gewünschten Effekt. Darum übertreiben wir es nicht und greifen zu natürlichen Filter-Vorlagen mit warmen-sommerlichen Tönen. We don‘t fake, we create!

Ready for holiday

Sommer, Sonne, Sonnenschein, schenke mir ein nices Selfielein. Leider ist es wahr – im Urlaub haben wir die schönsten Kulissen. Unsere Kameras fangen die Wärme des Südens ein und reflektieren es auf uns. Herauskommt DAS perfekte Selfie, welches laaaange unser Profil auf den Social Media Kanälen schmückt. Are you ready for holiday & perfect Selfies? Wir sind’s auf jeden Fall!

Golden Hour Glow

Wer kennt ihn nicht – den Golden Hour Glow? Einfangen kannst du den Glow bei Sonnenauf- oder Untergang. Vor allem ein Sonnenuntergang bezaubert nicht nur unser Auge, sondern taucht auch unsere Fotos in ein weiches, warmes Licht – das macht sich super in unseren Selfies. Falls ihr diesen „Trick“ noch nicht ausprobiert habt, lohnt es sich, der nächtlichen Magie freien Lauf zu lassen.