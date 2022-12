Wir kuscheln unsere Wehwehchen jetzt einfach weg. Denn laut einer Studie hilft das dabei, ausgeschüttete Hormon Oxytocin, die Schmerzen zu lindern.

Noch ein Grund mehr, Kuscheleinheiten einzulegen.

Am Anfang war das Oxytocin

Ein sanfter Rückenstreicher, eine feste Umarmung – Jedes Mal, wenn eine geliebte Person uns berührt, bekommen wir einen hormonellen Liebescocktails gratis mit dazu. Zu verdanken haben wir das dem Hormon und Neurotransmitter Oxytocin. Das Hormon spielt eine zentrale Rolle, wenn es um unser Seelenwohl geht. Seine bekannteste Wirkung steht im Zusammenhang mit der Geburt. So leitet das Hormontalent die Wehen ein und steuert die Milchproduktion.

Nach der Geburt versüßt es durch Kuscheln die Bindung zwischen Mutter und Kind. Denn bei jeder Berührung strömt der im Stammhirn gebildete Botenstoff in unser Blut und tut dabei viel Gutes. Es dämpft unsere Ängste und kann Gefühle wie Liebe und Vertrauen positiv beeinflussen. Es sorgt auch dafür, dass unser Stresshormon (Cortisol) sinkt. Denn unser Hirn erhält Signale, die unseren Körper dazu bringen, uns zu entspannen und zu beruhigen.

Kuscheln lindert das Aua

Forscher des Max-Planck-Instituts (MPI) haben noch eine weitere Wirkung des Hormons entdeckt: Oxytocin hat durch seine filternde Wirkung des Schmerzreizes im Zentralnervensystem einen schmerzstillenden Effekt. So ist es keinesfalls nur Einbildung, dass wir uns besser fühlen, wenn ein Kätzchen auf unserem Bauch vor sich hin schnurrt, oder wir in den Armen eines geliebten Menschen liegen und gestreichelt werden. Durch zärtliche Berührungen wird das Hormon ausgeschüttet und beginnt so den Schmerzreiz im Gehirn zu hemmen. Auch bei Krankheiten wie Muskelschwund und Magersucht soll dich das sehr positiv auf den Körper auswirken.

Da wundert es nicht, dass es Menschen gibt, die kuscheln zu ihrem Beruf gemacht haben. Die sogenannten Profi-Kuschler knuddeln mit völlig fremden Menschen, die dafür bezahlen, Wärme und Geborgenheit durch Körperkontakt zu spüren. Und jetzt alle mal fest drücken.