Eine Nacht im Eiffelturm klingt für viele wohl nach dem Innbegriff der Romantik. Für die französischen Behörden ist sie aber vor allem eines: illegal. Zwei Männer aus den USA wollten das Abenteuer trotzdem wagen.

Eine unbemerkte Flucht ist ihnen aber nicht gelungen.

Betrunkene Männer übernachten im Eiffelturm

Wer die Aussicht vom Pariser Eiffelturm genießen will, muss erst einmal einige Hürden überwinden. Schließlich ist der Eintritt auf eines der bekanntesten Monumente der Welt nicht jederzeit und für jeden möglich. Stattdessen muss man Einritt bezahlen und kann sich dann entscheiden, ob man lieber die Stufen oder den Aufzug nehmen möchte. Und auch das richtige Timing muss gewählt werden. Denn besuchen kann man den Eiffelturm nur bis spätestens 23:45 Uhr; danach heißt es „Au Revoir“.

Doch zwei Männer aus den USA waren mit eben diesen Schließzeiten offenbar nicht einverstanden. Laut Medienberichten kauften sich die beiden am vergangenen Sonntag (13. August) um 22:40 Uhr ein Ticket für die Besichtigung – und dachten offenbar nicht daran, die Sehenswürdigkeit pünktlich zu verlassen. Stattdessen kletterten sie über Sicherheitsabsperrungen zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk und versteckten sich vor dem Wachpersonal.

„Keine offensichtliche Bedrohung“ durch die beiden Männer

Die ganze Nacht verbrachten die beiden offenbar im Eiffelturm; unbemerkt von Polizei und Wachpersonal – und offenbar mit ein bisschen Proviant. Denn wie die Sicherheitsbeamten später mitteilen, waren die beiden Männer wohl ziemlich betrunken. Und zwar so betrunken, dass sie den Weg aus dem Eiffelturm wohl gar nicht mehr gefunden haben. Denn die Pariser Staatsanwaltschaft erklärt gegenüber „AFP“: Die beiden „scheinen festgesessen zu haben weil sie so betrunken waren.“ Kurz vor der Öffnung am Montag um neun Uhr morgens werden sie dann jedoch von einem der Aufseher entdeckt – und geweckt.

Feuerwehrleute und eine Spezialeinheit für die Bergung von Personen aus gefährlichen Höhen bergen die beiden Männer schließlich. Anschließend heißt es dann: auf zur Polizeiwache. Beide Männer müssen nämlich zum Verhör!

Denn auch, wenn der Betreiber des Eiffelturms – Sete – betont, dass die beiden Männer „keine offensichtliche Bedrohung“ darstellten, will das Unternehmen Strafanzeige erstatten. Das Abenteuer der beiden Männer hatte letztlich übrigens auch Konsequenzen für alle anderen Touristen, die den Eiffelturm ganz legal besichtigen wollten. Denn durch die Bergungsaktion der Männer musste die Sehenswürdigkeit rund eine Stunde später öffnen.