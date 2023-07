GNTM-Fans aufgepasst: in der neuen Staffel der Castingshow gibt es eine absolute Premiere. Wie Heidi Klum auf Instagram enthüllt, sind ab sofort auch männliche Models mit dabei.

Das Motto für kommendes Jahr: #GNTMfürDich!

Heidi Klum lädt zum ersten Mal auch Männer zu GNTM ein

Soeben hat GNTM-Chefin Heidi Klum neue Details für die 19. Staffel ihrer Castingshow enthüllt. Denn zum allerersten Mal in der Geschichte der ProSieben-Show sind auch Männer mit dabei. Das verrät die 50-Jährige jetzt in einem kurzen Clip auf Instagram. Darin sitzt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, „Tokio Hotel“-Mitglied Tom Kaulitz, in einem Flugzeug. Plötzlich spricht sie den Piloten an und fragt ihn: „Ich weiß nicht, ob Sie’s schon mal gesehen haben, aber ich habe eine Sendung, die heißt ‚Germany’s next Topmodel'“.

Dann lässt sie die Katze aus dem Sack: „Und ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal auch ….“, weiter kommt Heidi nicht, denn der Pilot fragt ungläubig: „Männer?“. Als Heidi seine Frage mit „Ja“ beantwortet, ruft dieser nur: „NEIN!“. Doch das war noch nicht alles: „Ich würde Sie gerne casten“, so das Model. Heidi hat Glück, denn der Pilot stimmt zu und sie hat somit bereits ihren ersten Kandidaten für die 19. Staffel von GNTM.

Eine Show für alle

Mit ihrer Entscheidung reagiert Heidi Klum, bzw. der Sender ProSieben, auf den langjährigen Wunsch von Zuseher:innen, dass endlich auch Männer an der Castingshow teilnehmen dürfen. Unter dem Motto „#GNTMfürDich, #GNTMfürAlle“ kann sich ab sofort also wirklich jeder bewerben, der Lust und Laune auf ein künftiges Modelleben hat. Wie genau die Mischung aus Männer und Frauen dann umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Dafür müssen wir uns mindestens noch bis Februar 2024 gedulden …