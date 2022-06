So schön es auch ist, wenn man innerhalb kürzester Zeit an einem anderen Ort ist, so beängstigend kann Fliegen auch oft sein. Denn neben dem schädlichen Umweltaspekt gibt es noch eine weitere Sache, die im Flugzeug für klopfende Herzen sorgen kann: Turbulenzen! Doch was hat es damit nun wirklich auf sich? Eine TikTokerin versucht jetzt, das zu erklären.

Damit möchte sie den Menschen die Flugangst nehmen.

Was passiert bei Turbulenzen? Ein TikTok-Video klärt auf

Auch wenn man insgeheim weiß, dass man im Flugzeug sicherer ist, als etwa im Straßen- oder Bahnverkehr, hat man dennoch ein mulmiges Gefühl. Immerhin schwebt man tausende Meter über dem Boden und hat absolut keine Kontrolle über das Steuer. Und dann wackelt und ruckelt es auch noch und man hat das Gefühl, vollkommen ausgeliefert zu sein. Dabei muss man nicht mal unter heftiger Flugangst leiden – denn hier dreht sich auch den härtesten Knochen gerne mal der Magen um.

Genau das hat TikTokerin Anna Paull jetzt in einem ihrer Videos angesprochen. Sie erklärt, was mit dem Flugzeug passiert, wenn es zu Turbulenzen kommt. Diese Erklärung habe die 23-Jährige selbst von einem Piloten bekommen, wie sie berichtet. Dazu zeigt sie einen Becher voller Wackelpudding, der die Luft symbolisieren soll, ein Stück Serviette soll das Flugzeug darstellen. Dann steckt sie das Papier in den Becher und man erkennt, dass das Jelly das Servietten-Kügelchen fest umschließt.

Man solle sich vorstellen, dass der Pudding der Druck ist, der von allen Seiten auf das Flugzeug einwirkt. So soll es auch unmöglich sein, dass ein Flieger bei Turbulenzen abstürzt. Dazu sei er viel zu fest umschlossen. „Ihr könnt euch also einfach entspannen und in Jelly rumwackeln“, beruhigt Anna. „Das Flugzeug wird nicht automatisch zu Boden fallen, nur weil es wackelt“. Dann erzählt sie noch, dass es noch nie einen Flugzeugabsturz aufgrund von Turbulenzen gab. Zu hundert Prozent kann man natürlich nichts ausschließen, doch Experten sagen immer wieder, dass Turbulenzen nahezu ungefährlich sind – vorausgesetzt man ist angeschnallt.

Video geht viral

Offenbar haben mehr Menschen Angst vor Turbulenzen, als man glauben würde. Über 17 Millionen Mal wurde der Clip der TikTokerin bereits angesehen. Auch Anna selbst habe durch diese vereinfachte Erklärung samt Wackelpudding-Vorstellung die Angst vorm Fliegen verloren. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch allen anderen so geht, die sich das Video ansehen.

Bei Turbulenzen handelt es sich übrigens um vertikale Verwirbelungen der Luft, die auf meteorologische Phänomene zurückgehen. Etwa, wenn sich zwei Luftwellen in unterschiedlichem Tempo und/oder Richtung übereinander bewegen – beispielsweise bei einem Gewitter. Oder wenn warme und kalte Luft aufeinandertreffen. Oftmals ruckelt es auch heftig, wenn das Flugzeug durch Wolken fliegt, da diese kälter sind als die Luft, die sie umschließt. Zu Turbulenzen kann es auch kommen, wenn ein anderes Flugzeug auf der gleichen Strecke vorausfliegt und Luft aufwirbelt.